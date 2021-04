De Collformic al Matagalls

El Matagalls, el tercer cim més alt del Montseny, és accessible des de diferents punts, però una de les caminades més conegudes per arribar-hi és sortint de Collformic. Una ruta clàssica i molt concorreguda i apta per a tota la família. En poc més d’una hora i, sense gaire dificultat, podem arribar a un dels cims emblemàtics del Montseny, des d’on podrem gaudir d’espectaculars vistes de tot el massís i de bona part de Catalunya, des del mar fins els Pirineus.

L’ascensió al Matagalls comença a l’aparcament del restaurant de Collformic, a la carretera de Seva a Palautordera, al terme municipal del Brull (Osona). En el mateix aparcament hi trobem un panell informatiu que ens ajudarà a fer-nos una idea del recorregut a seguir.

Pujarem en direcció al nord-est per unes escales que porten a un corriol pedregós que s’enfila per l’aresta de la muntanya. El camí, de tres quilòmetres i mig, i ben senyalitzat, passa bona part del recorregut per carenes. Per tant, d’ombra en tindrem poca, tot i que si necessitem refrescar-nos, pel camí trobarem algunes fonts.

Un cop deixem enrere la pujada inicial, podrem descansar al pla de la Barraca (1.367m), una carena arrodonida i plena d’herba, on podrem veure un pou de gel ( també en diuen ‘poua’ ). Després de la pausa, ens enfilarem muntanya amunt per superar el collet de l’Estanyol i el coll dels Llops, a 1.569 metres, que ens portaran al cim del Matagalls. La rampa final potser se’ns farà dura i monòtona.

Un cop dalt del cim, des de la Creu del Matagalls veurem el Turó de l’Home, les Agudes, Montserrat, mig Catalunya i en un dia clar, el mar.

L’excursió, de pujada, la podem fer en menys de dues hores i haurem de superar 600 metres de desnivell.

Per lamalla.cat