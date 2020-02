La Federació Espanyola de Piragüisme (RFEP) ha confirmat que David Llorente serà el seu representant de la categoria K1 masculí als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. El palista segovià, que viu i entrena a la Seu d’Urgell, ha estat escollit després dels seus bons resultats d’aquesta tardor passada tant als Campionats del Món disputats al Parc Olímpic del Segre com a les competicions de preparació dels Jocs, que es van dur a terme a la capital del Japó.

Després de conèixer la confirmació de l’equip estatal, que dirigeix l’urgellenc Guille Díez-Canedo, Llorente s’ha mostrat molt il·lusionat i assegura que farà realitat un “somni”. L’esportista castellà hi afegeix que ara ha de “seguir entrenant per poder estar d’aquí a uns mesos a la línia de sortida i el més ben preparat possible”.

A banda de buscar el millor resultat, també espera poder gaudir de l’experiència olímpica i ja ha expressat el seu desig de poder-hi conèixer personalment d’altres esportistes que considera referents com són el tennista Rafa Nadal, el piragüista d’aigües tranquil·les Saúl Craviotto i l’eslovac Peter Kauzer, a qui defineix com una llegenda en actiu de l’eslàlom d’aigües braves. El representant de l’equip Río Eresma ha rebut la notícia a Austràlia, on aquests dies l’equip espanyol hi està fent una estada de pretemporada, i ha dit que el millor moment ha estat quan ho ha donat a conèixer a la seva família.

Als Mundials disputats a la Seu el setembre passat, David Llorente es va proclamar subcampió del món de K1 masculí i només va ser superat pel txec Jiri Prskavec, que va obtenir el títol. La medalla de bronze va ser per a un altre palista resident a la Seu, Joan Crespo (Santiagotarrak), que també tenia opcions de ser escollit per a Tòquio 2020. Més endavant, a l’octubre, Llorente va aconseguir una medalla d’or al Preolímpic de Tòquio, que li va permetre conèixer millor el canal de Kasai Rinkai, que serà escenari de la competició olímpica aquest estiu vinent.

La confirmació de David Llorente se suma a la de la palista basca Maialen Chourraut, també resident a la Seu. L’esportista de l’Atlético San Sebastián és la vigent campiona olímpica de K1 i medalla de plata a Londres 2012. També té plaça assegurada Ander Elosegi (Santiagotarrak), diploma olímpic a les tres anteriors cites. De fet, tant Chourraut com Elosegi disputaran els seus quarts Jocs, després de participar als de Pequín 2008, Londres 2012 i Rio 2016.

Ara només resta per definir la plaça de l’equip estatal en de C1 femení que s’estrenarà com a categoria olímpica en aquests Jocs de Tòquio. Entre les canoistes amb més possibilitats hi ha la urgellenca Núria Vilarrubla (Cadí CK), que aquesta darrera temporada va aconseguir una medalla de plata al preolímpic, una victòria a l’NHK Cup disputada també a Tòquio, una medalla d’or a la prova de Copa del Món de Markkleeberg (Alemanya) i un setè lloc a la final dels Mundials, a la Seu. Una altra representant del Cadí, Mònica Doria, ja té assegurada des del setembre passat la seva participació als Jocs, amb l’equip d’Andorra que dirigeix l’urgellenc Marc Domenjó.