David Forné tracta amb la consellera de Territori de la Generalitat el projecte de transport segregat

Segon per la dreta, David Forné i, al seu davant, la consellera Sílvia Paneque (SFGA)

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha mantingut una reunió de treball aquest dimarts a la tarda amb la consellera de Territori, Habitatge, Transició Energètica i Portaveu de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque. La reunió ha tingut lloc a la seu de la conselleria, ubicada a Barcelona.

La trobada entre els dos representants institucionals ha permès avançar en l’agenda compartida i reforçar els llaços de cooperació en àmbits concrets com les connexions terrestres entre Andorra i Catalunya, l’explotació compartida de l’aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell, així com el desplegament de la nova interconnexió elèctrica internacional que permetrà incrementar la capacitat d’intercanvi elèctric per a seguir garantint un servei essencial per a Andorra.

És la primera reunió entre el secretari d’Estat i la nova consellera de la Generalitat de Catalunya després de l’entrada del nou govern català i permet desplegar els temes tractats al més alt nivell entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el passat desembre.

En relació a les connexions terrestres entre els dos territoris, Forné ha explicat a la consellera Paneque que el Govern treballa en el desenvolupament tècnic d’un sistema de transport segregat a través d’un tramvia urbà lleuger que permetria connectar Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. Actualment s’ha conclòs la primera fase del projecte i ara cal poder desplegar la iniciativa de forma coordinada amb els comuns per a implementar un pla sectorial d’infraestructures que permeti reservar els espais previstos per al traçat del tramvia.

En aquest sentit, Forné ha plantejat la voluntat del Govern que aquesta futura infraestructura també pogués arribar a connectar Sant Julià de Lòria amb la Seu d’Urgell, oferint així un sistema de transport sostenible, col·lectiu i segregat respecte al sistema de carretera que funciona actualment. La consellera ha vist amb bons ulls la proposta i els dos representants s’han emplaçat a crear un grup de treball conjunt per a estudiar la viabilitat del projecte, en el marc del diàleg transfronterer establert entre Andorra i Catalunya.

Encara en matèria de connectivitat, Paneque ha compartit les futures millores que la Generalitat preveu impulsar a la carretera C-16, que connecta amb Andorra per a desdoblar entre Cercs i Bagà la carretera actual, una inversió que la consellera considera prioritària.

En relació a l’aeroport, Forné i Paneque han celebrat les últimes dades registrades amb un increment de 73% de passatgers respecte el 2023 arribant fins als 16.188 anuals. Aquest increment s’explica per la posada en marxa de la nova línia regular que permet connectar l’aeroport ubicat a l’Alt Urgell amb Palma (Mallorca). A més, l’aeroport cada vegada registra més demanda d’hangars i inversió de privats, que permet dinamitzar econòmicament la zona, i fixar població al territori. Els dos representants s’han emplaçat a continuar treballant per a potenciar la infraestructura amb noves inversions que durà a terme la Generalitat i que permeten impulsar la inversió que actualment ja fa el Govern amb la viabilitat dels vols comercials i el plantejament de possibles noves connexions.

Finalment, Forné també ha compartit amb la consellera de la Generalitat de Catalunya el projecte per a desplegar la nova interconnexió elèctrica internacional entre Andorra i Adrall, que permetrà incrementar la capacitat d’intercanvi elèctric per a seguir garantit un servei essencial al país.