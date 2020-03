A mesura que s’acosta el 19 de març, data del lliurament dels premis CEA, es van desvetllant algunes de les novetats dels guardons d’aquesta tercera edició. Una d’elles és la participació activa de totes les sòcies i socis de la patronal en el procés de selecció d’un dels guardonats. Concretament, el del premi al reconeixement de projecció internacional. En aquest sentit, durant el procés de deliberació, els membres del jurat han fet una primera tria i han determinat com a finalistes a l’estudiant de bioenginyeria a la UIC, David Aguilar; l’exdirector del comitè organitzador de les Copes i Campionats del Món d’esquí alpí celebrat a Andorra, Conrad Blanch, i l’exciclista Purito Rodríguez.

Un dels tres serà el guanyador d’aquesta edició després de superar dues fases de votacions. Una primera, que comença aquest dimarts, a través de la web de la CEA i que està oberta a tots els membres de la patronal. En aquest sentit, els socis que vulguin votar rebran una butlleta des de la CEA amb un codi personal, amb el qual podran emetre un vot únic a través de la web. La segona i última fase es desenvoluparà el 19 de març en el decurs del sopar de gala, i el veredicte no es coneixerà fins al moment del lliurament.

Els assistents a la gala rebran de nou un codi personal i intransferible per poder emetre el seu vot a través del mòbil. Les persones que hi participin, sigui abans del dia 19 o en el decurs del sopar, entraran en el sorteig de dues entrades exclusives amb un massatge per a l’Inúu de Caldea.

El sopar de gala i el lliurament de premis tindrà lloc a l’Andorra Park Hotel a les 20.30 hores, on hi haurà prop de 200 representants del sector social, empresarial i institucional d’Andorra.

Les places són limitades i per poder assistir és indispensable formalitzar la inscripció abans del 12 de març a les 23.59 hores a través de la pàgina web de la CEA. El preu per cobert és de 75 euros per persona.

En el marc de la política de responsabilitat social corporativa de la CEA, el 7% del preu del sopar es destinarà a les noves línies empresarials del servei d’integració laboral de la Creu Roja Andorrana. A la butlleta d’inscripció també es pot fer un donatiu específic a favor d’aquesta causa a través d’una fila zero.