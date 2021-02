Davallada de les matriculacions per a tots els tipus de vehicles al gener

Les matriculacions de vehicles durant el mes de gener han estat 242, la qual cosa suposa una variació percentual negativa del -12,3% respecte al mes de gener de l’any anterior. Aquest mes, tots els grups presenten variacions negatives: “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -39,5%, “Camions i Camionetes” amb un -30,0%, “Altres” amb un -7,7% i “Turismes” amb un -4,6%.

Les matriculacions de vehicles durant els darrers 12 mesos han estat 3.642, el que representa una variació percentual negativa del -19,1% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 4.501 vehicles. En els darrers 12 mesos, tots els grups presenten variacions negatives: “Camions i Camionetes” amb un -40,1%, “Turismes” amb un -19,7%, “Altres” amb un -15,8% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -5,7%.

Matriculacions per tipus d’energia

Aquest mes, els grups que han mantingut variacions negatives són “Gasolina” amb un -15,0% i “Gasoil” amb un -5,3%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n’han matriculat 4, 1 menys que el mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 14, 6 menys que l’any anterior. Per últim, dels vehicles “Sense carburant”, aquest mes se n’han matriculat 5, és a dir, 1 més que al mateix mes de l’any anterior.

Durant els darrers 12 mesos i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar la reducció de matriculacions en els vehicles de “Gasolina” amb un -22,5% (-623 vehicles), així com el descens en els vehicles de “Gasoil”, amb un -29,7% (-443 vehicles). En la resta de categories s’han matriculat 93 vehicles “Sense carburant”, 81 vehicles “Elèctrics 100%”, 172 vehicles del grup “Híbrids de gasolina no endollable” i 64 vehicles “Híbrids de gasolina endollable”. Pel que fa als vehicles “Híbrids de gasoil no endollable” i “Híbrids de gasoil endollable”, se n’han matriculat 31 i 3, respectivament.

Dades ajustades

Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata una tendència mensual a l’alça en el darrer mes, tot i que negativa, situant-se aquest mes de gener en un -5,1%.

El grup de “Turismes” mostra una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, i al mes de gener es situa en un -8,9%. En quant a “Motocicletes i Ciclomotors”, presenta una lleugera tendència mensual a l’alça, tot i que negativa, en el darrer mes, i es situa en aquest mes de gener en un -4,0%. El grup de “Camions i Camionetes” presenta una tendència mensual a la baixa en els darrers cinc mesos, situant-se aquest mes de gener en un -0,6%. Pel que fa el grup d’“Altres”, mostra una tendència mensual a l’alça, tot i que negativa, en els darrers dos mesos i se situa en aquest darrer mes de gener en un -2,7%.