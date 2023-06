Darrers dies per a veure la casulla mortuòria de Sant Martí

La casulla mortuòria de Sant Martí de la Cortinada (SFGA)

Aquesta setmana és l’última per a poder veure la casulla mortuòria de Sant Martí de la Cortinada al rebedor de l’Hotel Rosaleda a Encamp. Aquesta peça s’ha restaurat com a resultat de la consulta ciutadana feta pel Departament de Patrimoni Cultural el 2022 a través de la plataforma visc.ad.

La casulla mortuòria datada del segle XVII és una de les més antigues conservades als fons de Patrimoni Cultural i procedeix de l’església de Sant Martí de la Cortinada, a la parròquia d’Ordino. Els treballs de restauració han estat fets al taller de restauració Montserrat Xirau i la intervenció ha tingut un cost total de 6.960 euros.

La casulla en forma de campana o d’escapulari (anomenada també casulla de guitarra), de teixit negre i rivets daurats, grocs i negres és una vestidura que el sacerdot es posava sobre de la roba per a celebrar la Missa de Divendres Sant, la de difunts i també durant la Quaresma. La part central està decorada amb tres calaveres i tres parells d’ossos creuats, com a símbol de la mort i sobretot com a memento mori.

L’estat de conservació presentava grans pèrdues de suport, alteracions cromàtiques i les fibres del teixit havien perdut les seves propietats resistents. Ara, ja restaurada, es presenta sobre un maniquí, juntament amb un vídeo sobre el seguiment del procés de restauració.