Darrers dies per a participar a la campanya de recollida de joguines de RTVA

Un Nadal més, Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) ha tornat a posar en marxa la campanya solidària de recollida de joguines en favor de Càritas. Totes les persones que vulguin col·laborar-hi poden fer-ho en aquesta iniciativa que va començar el passat 9 de desembre i que finalitzarà dimecres vinent, dia 31. Es pot donar una joguina nova o regalar experiències, com entrades per a concerts, parcs o espectacles.
L’any passat es van recaptar 1.517 joguines i es van oferir 97 experiències a infants en situació vulnerable. Com en cada edició, voluntaris de Càritas classificaran i prepararan els paquets que es repartiran la nit de Reis. Això sí, no s’accepten joguines bèl·liques i sexistes.
La iniciativa es du a terme en col·laboració amb diverses entitats del país. Els punts de recollida oficials són l’edifici de Ràdio i Televisió d’Andorra, les oficines de MoraBanc, el centre comercial Illa Carlemany, els comuns i els establiments adherits. Enguany fa 33 anys d’aquest projecte impulsat pel locutor de Ràdio Nacional d’Andorra (RNA), Òscar Royo.