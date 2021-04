Darreres reunions preparatòries per a la XXVII Cimera iberoamericana de caps d’Estat i de Govern

La XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que se celebrarà el proper dia 21 d’abril serà precedida, els propers dies, per les darreres reunions preparatòries de la cita. Així, està previst que els Coordinadors Nacionals i els equips de Responsables de Cooperació es reuneixin, de manera telemàtica, els dies 13 i 14 d’aquest mes per debatre els documents que seran elevats, en primer lloc, a la trobada de Ministres d’Afers Exteriors que es reuniran el dia 15 d’abril, i, posteriorment, a la trobada de Caps d’Estat i de Govern.

Així, els dies 13 i 14 d’abril els Coordinadors Nacionals i Responsables de Cooperació mantindran dues jornades de treball en què es definiran documents com ara la Declaració de Caps d’Estat i de Govern; el Compromís d’Andorra sobre Innovació per al Desenvolupament Sostenible; el Programa d’Acció de la Cimera i els Documents Especials, és a dir, tots els acords que conformen el missatge polític de la XXVII Cimera Iberoamericana i agrupen els principals resultats del conjunt de reunions preparatòries que han tingut lloc sota la presidència andorrana.

Tota aquesta documentació s’elevarà, posteriorment, a la reunió que els ministres iberoamericans d’Afers Exteriors mantindran, també en format telemàtic, el dia 15 d’abril i que servirà per tancar els acords finals que, un cop aprovats en el marc de la Cimera, seran el full de ruta per a l’acció de la Conferència Iberoamericana per als propers dos anys.

Cal recordar que durant els més de dos anys que Andorra ha ostentat la Secretaria Pro Tempore s’han dut a terme dotze trobades ministerials per tractar diverses temàtiques i que, entre d’altres, s’ha recuperat la ministerial de Medi Ambient, que feia una dècada que no se celebrava. Totes les reunions s’han tancat amb acords que ara conformen els documents finals a aprovar pels 22 Caps d’Estat i de Govern dels països que conformen la Conferència Iberoamericana.

La Cimera del 21 d’abril serà la culminació de la feina feta sota la presidència andorrana que ha escollit com a lema ‘Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus’ adaptant d’aquesta manera la temàtica escollida a la nova situació mundial i als reptes plantejats per la pandèmia del SARS-CoV-2.