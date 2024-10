Darreres hores per a inscriure’s a la 1a Cursa dels 3 Ponts d’Escaldes

Cartell anunciador de la Cursa dels 3 Ponts (comuee)

El departament d’Esports del Comú d’Escaldes-Engordany organitza la 1a edició de la cursa popular dels 3 Ponts. Una acció esportiva que se celebrarà aquest dissabte, 26 d’octubre, coincidint amb l’inici de les vacances escolars de Tots Sants, i que està oberta a tots els públics. La prova tindrà dos recorreguts per a fer-la accessible a tothom que hi participarà. Així, hi haurà un recorregut d’1,7 quilòmetres, de caire més familiar, i un altre de 3,2 quilòmetres, que tindrà classificació.

La cursa donarà inici a les 18.00 hores acabarà al Prat del Roure. La cursa dels 3 Ponts s’ha dissenyat amb la voluntat de fomentar l’activitat física per a tothom i per a donar a conèixer part del patrimoni cultural d’Escaldes-Engordany. I és que els corredors que facin el recorregut de 3,2 quilòmetres travessaran els tres ponts històrics de la parròquia que han estat restaurats fa pocs mesos, d’aquí el nom de la cursa. Així, el pont de la Tosca, el pont dels Escalls i el pont d’Engordany cobraran el protagonisme durant aquest esdeveniment esportiu.

La que tindrà un caire més competitiu, es podrà dur a terme també per equips amb una classificació per als cossos especials i una per a grups de persones dels comuns. En aquest sentit, els dos circuits seran circulars i tindran la sortida i l’arribada al Prat del Roure.

Cal assenyalar que ambdós recorreguts pretenen dinamitzar diferents zones de la parròquia. Tant és així que durant el transcurs de la prova hi haurà ambientació per a animar als corredors i també es faran tallers de pintacares i una xocolatada popular.

Finalment, recordar que tots els corredors que es donin cita a la cursa popular dels 3 Ponts podran córrer disfressats, acompanyats del seu gos o, fins i tot, arrossegant el cotxet dels més petits de la casa. I és que l’objectiu final és passar una bona estona entre amics i família.

Pel que fa a les inscripcions, es podran formalitzar fins aquest dijous 24 d’octubre, a les 23:59 hores. No es faran inscripcions presencials el dia de la prova.