Darreres detencions: falsa identitat, drogues, agressió, amenaces, permís de conduir retirat i danys

La Policia va arrestar divendres, al Pas de la Casa, a un home no resident, de 28 anys d’edat per un delicte contra l’administració de Justícia i la Funció Pública per trencar una ordenança penal amb una pena d’expulsió i desobeir una altra ordre d’expulsió administrativa.

El mateix dia a la nit es va detenir un home no resident, de 24 anys, en un control rutinari a la frontera del riu Runer per possessió d’un embolcall amb 0,5 grams de cocaïna. De matinada a Andorra la Vella, es va detenir un altre home, en aquest cas veí del Principat, de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per dur una navalla amb una mida superior a la permesa.

La matinada de dissabte, la Policia va arrestar un home, veí de les valls, de 20 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat moral, l’honor i la llibertat per injúries i amenaces als agents després que se’ls requerís per una baralla a la sortida d’un local d’oci nocturn.

El mateix dissabte, cap a les 12 hores, es va detenir un altre home, veí d’Andorra, de 25 anys, a qui es va controlar per utilitzar el mòbil mentre conduïa. Quan els policies anaven a sancionar-lo, van constatar que tenia el permís de conduir retirat.

A les 14 hores, a la frontera franco-andorrana, la Policia va arrestar un home no resident, de 21 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic quan, en ser controlat a l’interior d’un autobús de línia regular que sortia del Principat, l’individu anava indocumentat. Els agents van comprovar que ja havia estat controlat amb anterioritat i s’havia identificat verbalment amb una altra identitat.

La nit de dissabte a Andorra la Vella es va detenir una dona veïna del Principat, de 40 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic per agredir la parella.

La matinada de diumenge la Policia va arrestar un home no resident, de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte de danys. Els agents van ser alertats a la sortida d’un local d’oci nocturn perquè una persona hauria donat un cop de puny al parabrisa d’un cotxe causant importants danys al vehicle. Quan el van localitzar prop del lloc dels fets per a procedir a la seva detenció, l’home va reaccionar de manera desproporcionada.