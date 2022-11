Darrera reunió de l’any entre Andorra i la Comissió Europea sobre l’Acord d’Associació

Andorra i la Comissió Europea han mantingut aquest dimecres la darrera sessió de l’any relativa a les negociacions per a l’assoliment d’un Acord d’associació. En l’última ronda de l’any, les delegacions han tractat alguns aspectes de l’Annex II sobre normes tècniques dels productes, la normativa relativa a aspectes veterinaris, fitosanitaris i a la seguretat alimentària (annex I), el comerç (Annex XXV) i la Duana (Annex XXIII). Així mateix, també han seguit amb l’anàlisi de la normativa i possibles adaptacions sobre la lliure circulació de treballadors, el dret d’establiment, i les telecomunicacions.

Pel que fa a l’intercanvi sobre aspectes més tècnics de la negociació, en aquesta ronda s’ha avançat en alguns capítols de l’Annex II, sobre la normativa tècnica dels productes. Amb aquest annex Andorra assumiria la legislació europea que garanteix que els productes presents en el mercat andorrà compleixen les normes de producció i de seguretat de la Unió, uns elements indispensables a l’hora de participar en el mercat interior comú.

També s’han debatut els annexos XXV sobre comerç, i XXIII, sobre Duana, que desglossen normes també indispensables per al bon funcionament del mercat interior, en particular en relació a les importacions i exportacions de productes. En aquest sentit, cal recordar que Andorra ja ha incorporat una part del cabal en aquestes matèries, mitjançant l’Acord Comercial del 1990.

Un altre dels temes abordats ha estat la represa de les normes de l’Annex I, sobre seguretat alimentària, veterinària i fitosanitària, una política cabdal per a la Unió i per a Andorra, ja que afecta directament a la salut de les persones i sobre la qual es treballa en un procediment de represa de la normativa europea que sigui àgil. Cal recordar que en aquesta matèria, Andorra ja aplica de manera regular una part del cabal de la Unió mitjançant el Protocol veterinari del 1997.

Segueixen els intercanvis sobre les qüestions de més calat

En relació a la lliure circulació de persones, Andorra i la Unió Europea segueixen analitzant de manera detallada els mecanismes de regulació dels fluxos migratoris i els procediments aplicats per Andorra. La negociació es basa en la proposta d’adaptació que ha fet Andorra, basada en el precedent ja acceptat per la Unió Europea a Liechtenstein i que permet el manteniment del concepte de quota. En relació a la negociació, el secretari d’Estat d’Afers Europeus i cap negociador d’Andorra, Landry Riba s’ha mostrat satisfet de com evolucionen i ha apuntat que “anem trobant punts d’acord i confiem que puguem acabar amb un sistema basat sobre quotes, tot i que potser amb algunes variacions respecte el que coneixem avui en dia”.

Pel que fa a les telecomunicacions, les dues delegacions han mantingut aquest dimecres un primer intercanvi després que, al juliol, Andorra presentés la seva posició inicial sobre aquesta qüestió. Les dues delegacions s’han emplaçat a continuar els debats per a treballar en una posició de consens.

“Mantenim una agenda que inclou, d’una banda, annexos tècnics, i per l’altre aspectes molt més polítics, en els quals és important prendre’s el temps d’exposar i entendre les posicions negociadores per a anar cap a una solució que haurà de ser acceptable per les dues parts”, ha recordat Riba.

La ronda de negociació ha estat la setena i última de l’any. Les dues delegacions treballen en un calendari per al primer semestre de l’any 2023 que mantingui el ritme de negociació actual. L’agenda política del Govern en relació a l’Acord d’associació prossegueix aquest divendres amb una visita de la Ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, a Suècia, país que ostentarà la presidència rotatòria del Consell de la UE durant el primer semestre del 2023. El secretari d’Estat també es desplaçarà a Mònaco els dies 5 i 6 de desembre per a participar en la reunió anual de caps negociadors de l’Acord d’associació, juntament amb els representants de Mònaco i San Marino.