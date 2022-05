Darrera reunió amb la població sobre el projecte ‘Andorra, Reserva de la Biosfera’

Aquest dimecres al vespre ha tingut lloc la darrera de les reunions informatives amb la població sobre el Projecte perquè Andorra esdevingui el primer país del món íntegrament Reserva de la Biosfera de la UNESCO que s’estan fent a les parròquies. Unes trobades que fan el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, acompanyats d’Andorra Rercerca + Innovació.

Les reunions, ha exposat el ministre Portaveu, Eric Jover, s’emmarquen en la fase comunicativa i participativa de la candidatura després de les diverses trobades que ja es van fer amb diferents actors i col·lectius del país. Les trobades tenen la voluntat que els presents aportin les seves opinions, visions i idees a la candidatura, es puguin resoldre dubtes i desmitificar conceptes.

La candidatura és previst que es presenti durant aquest 2022 per part de la Comissió Nacional d’Andorra per la UNESCO, juntament amb el ministeri d’Afers Exteriors del Govern, i s’espera que la UNESCO emeti la seva resolució sis mesos després aproximadament. El projecte i les preguntes freqüents es poden consultar a www.andorrabiosfera.ad, on també hi ha l’enquesta prèvia a la població per poder expressar la seva opinió.