Darrer dia de pertorbació amb precipitacions febles al nord del país

DIJOUS 10

mín: 1ºC | màx: 10ºC

Neu: 1.800 mEl centre de baixes pressions s’allunyarà cap a Itàlia i la temperatura no serà tan freda com en dies anteriors, però el flux de nord-oest es mantindrà i amb ell les precipitacions, que seran més abundants al nord.

La cota de neu se situarà a 2.000 metres.

Esperem gruixos de neu nova de fins a 10 cm per sobre de 2.000 metres.

Vent de nord-oest, fluix a fons de valls i moderat en altitud.

Les temperatures mínimes seran de 1ºC a Andorra la Vella, -2ºC a 1.500 metres i -9ºC al Pas de la Casa. Les màximes seran de 10ºC a Andorra la Vella, 7ºC a 1.500 metres i 0ºC al Pas de la Casa.

La isoterma 0 ºC se situarà a 2.400 metres.