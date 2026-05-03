Daniel Armengol i Francesc Pallàs, candidats de la patronal al Consell d’Administració de la CASS

Daniel Armengol (CEA)
La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) formalitzarà dimecres vinent la seva candidatura per al representant dels treballadors per compte propi al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a les eleccions que se celebraran el 17 de juny. La candidatura està integrada per Daniel Armengol Bosch, com a titular, i Francesc Pallàs Viladomat, com a suplent. Una candidatura amb dilatada experiència i fortament compromesa amb el teixit empresarial del país.

Daniel Armengol és un directiu amb una sòlida trajectòria en el món empresarial, actualment vinculat a la presidència del Grup Heracles, amb experiència destacada en direcció estratègica, desenvolupament de negoci i lideratge d’equips. Format en negocis internacionals a institucions com l’Institut Superior de Comerç de París, ha impulsat també iniciatives en l’àmbit educatiu i social, mantenint un perfil orientat a la innovació, la sostenibilitat i el creixement del teixit econòmic. Anteriorment ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat política i ha estat president de l’Empresa Familiar Andorrana.

Francesc Pallàs és un directiu amb trajectòria consolidada en el sector empresarial, actualment director general de Viladomat S.A.U., on lidera la gestió operativa i estratègica de la companyia. Amb experiència en direcció i desenvolupament de negoci, ha orientat la seva carrera al creixement i la consolidació d’empreses en entorns competitius. Actualment, a més, és el vicepresident de la CEA.

La candidatura d’Armengol i Pallàs és una proposta potent, que combina un perfil empresarial provinent del sector de la construcció i un altre amb experiència al sector de serveis. Ambdós tenen una llarga trajectòria al sector privat, així com al món associatiu i institucional, i compten amb el suport i l’aval de tots els sectors econòmics que conformen la Confederació Empresarial Andorrana.

