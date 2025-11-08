Dani Gómez estrena la “Trilogia d’Arfa” de novel·la fantàstica amb El fantasma de Cal Franciscano

L’escriptor Dani Gómez acaba de publicar la novel·la fantàstica El fantasma de Cal Franciscano, editada per Meraki Editorial, que serveix per encetar el que l’autor ha batejat com la “Trilogia d’Arfa”. Aquest conjunt d’obres estan pensades principalment per a un públic juvenil, a partir dels 12 anys.
El punt de partida que ha triat Dani Gómez és habitual en el gènere: una jove -la Sança- que es trasllada amb la seva família a viure a un petit poble del Pirineu. Allà la protagonista descobreix que conviu amb un fantasma. A partir d’aquí, però, la història s’allunya dels arguments més convencionals del gènere i la Sança es veu immersa en una complexa trama que la involucra, amb criatures com la Pesanta, el Papus, el Bocarrot, els Minairons o les Encantades, entre molts altres.
El fantasma de Cal Franciscano ha sortit a la venda aquest setembre passat i, de fet, els altres dos llibres de la trilogia s’hi afegiran ben aviat. Tot coincidint amb la cadència dels fets relatats, d’aquí a poques setmanes es publicarà el segon volum, La marca del Boc de Biterna (a les llibreries a partir de dilluns vinent, 10 de novembre). I el tercer, Els esperits del bosc de la Freita, sortirà a la venda a mitjan desembre, poc abans d’acabar l’any.
Amb aquesta trilogia, a mig camí entre el realisme màgic, la fantasia urbana i la mitologia, Meraki Editorial vol aprofitar per a reivindicar el patrimoni mitològic català i demostrar “que, lluny de ser obsolet, pot connectar amb inquietuds actuals com l’assetjament, el feminisme o la crisi climàtica”. Una de les frases que la resumeix és: “Hi ha altres coses fantàstiques en el món, a més dels fantasmes. Ves que tu no siguis una d’elles”.
Les novel·les ofereixen una lectura accessible i dinàmica, amb un to proper als joves lectors sense descuidar una profunda tasca de documentació històrica sobre l’imaginari col·lectiu precristià als territoris de parla catalana i molt especialment el del Pirineu. La trilogia està pensada tant per a la lectura individual com per a la seva integració en clubs de lectura i activitats escolars. En aquest sentit, cadascun dels llibres compta amb una guia didàctica descarregable amb propostes per a treballar els continguts mitològics i literaris a l’aula.
Meraki Editorial és un segell especialitzat en literatura infantil i juvenil, que forma part de l’editorial urgellenca Edicions Salòria.