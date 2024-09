Títol: Dandadan

Durada: 24 minuts

Gènere: Animació, comèdia, ciència ficció

Creació: Yukinobu Tatsu

Temporades: 1 Capítols: 12

Plataforma: Netflix

Dandadan és una sèrie anime inspirada en el manga homònim de Yukinobu Tatsu. La trama segueix Momo Ayase i ‘Okarun’, dos estudiants de secundària amb creences molt dispars. Ella creu en els fantasmes i el seu company a extraterrestres. Cap dels dos aprova les creences de l’altre, i per a demostrar qui té raó decideixen embarcar-se en una aventura que el porta fins a llocs relacionats amb el que és sobrenatural.

Ayase ha de comprovar si hi ha extraterrestres al mateix que el seu nou amic fa el mateix per a descobrir si hi ha els fantasmes. Amb el que no en comptava cap era haver de donar la raó a l’altre.





