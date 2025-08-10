D’Amic i Amat. L’educació de la fe en el lleure

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,
El nostre territori diocesà, durant els estius, es transforma per a mostrar una gran oferta d’educació en el lleure per a molts nens i nenes. Gaudeixen de la natura i les muntanyes, coneixen noves amistats, assumeixen responsabilitats fora de l’àmbit familiar i també enforteixen els lligams afectius envers el pare, la mare i els germans des de la distància. En definitiva, les estades de colònies i campaments són dies per a enfortir i fer madurar el futur de la nostra societat, la nostra joventut.
L’educació de la fe en el lleure s’ha tornat, en els darrers temps, en una realitat més necessària que mai. Educar la fe, fer sorgir la dimensió transcendent i espiritual dels nostres infants enmig d’unes estades d’estiu, pot fer que l’adolescent o preadolescent descobreixi un Déu que l’estima i el valora.
L’etimologia de la paraula educar prové de l’arrel llatina educare i educere, totes dues relacionades, que signifiquen orientar, guiar, alimentar i treure de dins, extreure a la llum el que hi ha en l’interior. El veritable educador fa possible que el qui aprèn surti del seu interior, i exhibeixi el millor que té i, al mateix temps, introdueix en el seu interior la il·lusió, la motivació, el poder créixer en saviesa i portar-ho a la vida.
Els campaments, les colònies d’estiu a Aina, a Bastanist, a Vilanova de Meià i a tants altres indrets del nostre territori diocesà són veritables comunitats educatives en l’àmbit de la fe. També la Fundació “Esplais Santa Maria de Núria” durant aquest estiu ofereix diferents activitats i cursos de monitors i de directors de l’educació en el lleure.
Tot un esforç per a valorar i agrair a tants monitors i responsables que durant aquest estiu estan fent de les seves vides escoles per a fer créixer els nens i nenes i donar-los-hi les eines i els fonaments de les seves vides de servei i entrega per al dia de demà.
El lema de l’escoltisme parla d’estar preparats i disponibles per a ajudar, per a col·laborar, per a ser portador de comunió i de servei on ens trobem. En definitiva, aquest temps d’estiu ajudarà a que en moltes famílies, els fills puguin ser constructors d’una societat renovada. Una societat en la que la persona humana estigui al centre del desenvolupament de la societat i, aquesta, sigui una realitat oberta, on el fet religiós sigui quelcom de positiu i constructiu de futur.
Amb la salutació i l’afecte per a tots els qui gasteu l’estiu per a construir una comunitat on l’espiritualitat i la transmissió de la fe en el lleure sigui una expressió més de la pluralitat i del servei als qui més ho necessiten; famílies vulnerables i nens amb necessitats educatives especials. Fem que la nostra església d’Urgell, tots nosaltres, mostrem al nostre món que l’educació en el lleure és fonamental per a una societat amb fe i compromís social.
Amb agraïment, del Vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell