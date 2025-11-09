D’Amic i Amat. Germanor: una espiritualitat de porta oberta

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,
Més de 22.000 parròquies al servei de tota la societat, més de 4 milions de persones ateses en centres assistencials, més de 40 milions d’hores dedicades per sacerdots, voluntaris i laics, més de 10.000 missioners en els cinc continents. Avui celebrem el dia de l’Església diocesana, «Germanor». Comunitats, grups de joves, d’adults, de nens, els ancians, famílies i els més vulnerables cerquen en l’Església consol, pau, comprensió, estimació i així creix l’acollida en les nostres Esglésies diocesanes i troben un Déu que es fa proper.
La fe que cerca comprendre és la fe que es deixa interrogar i així esdevé acció, i troba la seva raó de ser en una comunitat diocesana, on tots som necessaris. Com a cristians aportem a les nostres comunitats i a la nostra societat, i ens sentim satisfets de la fe que tenim. Tenir fe és un do que rebem per a créixer i per a posar-lo a disposició del qui tenim al nostre costat. Dialoguem amb els nostres germans ja tinguin fe o bé estiguin en absència de fe.
Com podem trobar o viure la fe? Fent silenci, escoltant, compartint i sobretot acollint. Viure l’hospitalitat no és una tasca fàcil. Suposa desinstal·lar-se, renunciar al control, acceptar la vulnerabilitat d’aquell qui s’exposa a ser tocat per la vida de l’altre. Però és precisament aquí on es fa visible el rostre de l’Evangeli. L’acollida cristiana no neix del càlcul, sinó de la fe en un Déu que es va fer hoste.
Jesús mateix va néixer en un estable perquè Maria i Josep no trobaren un altre lloc (Lc 2,7) i, pel que fa al seu ministeri, dirà que no tenia on reclinar el cap (Lc 9,58); fou acollit per uns i rebutjat per altres. Tanmateix, cada trobada seva —amb Zaqueu, amb Marta i Maria, amb el centurió o amb la samaritana— es va convertir en una casa oberta on la salvació entrava a fer estada.
Per això, l’hospitalitat no és un acte puntual, sinó una manera de ser. És la litúrgia del quotidià, oració encarnada en l’escolta, taula que perllonga l’Eucaristia en la vida. L’hospitalitat ens porta a la santedat de vida, a l’exemplaritat en els pensaments i en les accions.
En aquesta jornada on l’Església ens ofereix celebrar la nostra identitat cristiana, oberta als germans i ens convida a la santedat de vida, a ser amigos fuertes de Dios com diria la andariega castellana, santa Teresa de Jesús. Així mateix, per a esdevenir amics forts i compromesos amb la humanitat, com ho foren el venerable Antoni Gaudí, sant Carlo Acutis, recentment canonitzat o el mateix sant Ignasi de Loiola podríem citar al papa Lleó XIV en l’homilia Pro Ecclesia celebrada amb els cardenals el passat 9 de maig, on ens deia que la privació del contacte amb el pròxim no és possible. En qualsevol lloc, en qualsevol època, la distància és sempre un obstacle per a l’amor. Per què la nostra època ha de ser diferent? Es pot veritablement estimar, o simplement conèixer, a qui està lluny?
Amb el desig que aquesta jornada de Germanor ens faci estimar i honorar, del Vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell