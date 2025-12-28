D’Amic e Amat. Un any per a agrair

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,
Acabem aquest Any Sant com a pelegrins d’esperança, tot recordant el Papa Francesc, que ens convidava a celebrar un any de gràcia mitjançant la butlla Spes non confundit, “l’esperança no defrauda”, amb la qual es convocava el Jubileu ordinari de 2025.
Un Jubileu en què hem posat l’accent en la virtut teologal de l’esperança, la reconciliació, el perdó i la renovació espiritual, com una crida a la solidaritat i a l’atenció vers els qui més ho necessiten. En aquest temps de Nadal i a les vigílies de l’any 2026, som cridats a reconciliar-nos en el sagrament de la Penitència; solament quan demanem perdó podem perdonar i agrair el do de Déu.
Voldria agrair a tots els grups parroquials, associacions, escoles cristianes, arxiprestats, professors de religió, preveres i els diversos col·lectius de la nostra església diocesana que han pelegrinat a la Catedral de Santa Maria d’Urgell i al Santuari-Basílica del Sant Crist de Balaguer per a rebre la gràcia de la indulgència jubilar i reconciliar-se amb el Senyor, per a estrènyer els vincles de comunió amb els germans.
Continuem caminant en aquest any 2026 amb l’esperança i la joia de viure en la família que ens fa fills, germans i servidors. Avui també, litúrgicament, celebrem la festa de la Sagrada Família de Natzaret, Jesús, Maria i Josep, com a model de les nostres famílies, on la fe, l’amor, l’obediència, la pregària, el treball i la solidaritat esdevenen virtuts naturals que ens ajuden a créixer també com a església d’Urgell que som.
Un any en què volem que la família recuperi el seu lloc central en la vida de les nostres comunitats cristianes, i que les seves virtuts puguin il·luminar a tot el Poble de Déu. Convidem les famílies a agrair el do dels seus fills, a tenir-hi cura i, d’aquesta manera, a gaudir de l’esperit familiar, on tothom té un paper a dur a terme.
Som una església diocesana on cadascú de nosaltres té una missió. Agraïm, doncs, aquest Any Sant que avui conclou, i demanem a la Sagrada Família de Natzaret que ens concedeixi les seves virtuts i el seu exemple de simplicitat i docilitat a l’Esperit Sant que condueix els nostres passos en cada moment de la nostra història.
En acabar aquestes lletres us recomanaria un petit llibre per a llegir en família durant anys dies de vacances, i així estrènyer l’afecte i el sentit de pertànyer a la nostra església urgel·litana. Es tracta del llibre del teòleg dels Estats Units, Henry van Dyke, (The other Wise Man), traduït com L’altre Rei Mag o El Quart Rei Mag.
Molt bona lectura, i agraïm el do rebut en el nostre caminar. Els millors desitjos d’un any ple de pau i d’esperança, del Vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell