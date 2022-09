Dàmaris Gelabert obre el cicle de musicals infantils d’Encamp amb entrades exhaurides a les dues sessions

Dàmaris Gelabert ha obert aquest dissabte el cicle de musicals infantils d’Encamp per al 2022, amb un públic emocionat i completament entregat a les cançons de la cantant i pedagoga que ha fet de les seves lletres, autèntiques lliçons d’aprenentatge.

Una de les artistes amb més visualitzacions a les xarxes socials, i amb un repertori propi que es coneixen petits i grans, avui ha aconseguit omplir, esgotant totes les entrades, les dues sessions que han tingut lloc al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.

La funció d’avui representa el tret de sortida del cicle de 4 musicals que tindran lloc a Encamp aquesta temporada i ha estat també un moment especial per a la cantant ja que a Encamp s’obre el cicle de musicals però “tanquem la gira de Soc Feliç”

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, que ha assistit a la funció, ha afirmat que “és una prioritat per al comú d’Encamp assegurar una bona programació infantil” i per això, “des del Departament de Cultura es segueix apostant pels musicals, o per exemple, les titelles, per a ampliar i obrir el ventall d’espectacles infantils que enguany ens portarà, fins i tot, una producció d’una companyia andorrana”

El cicle de musicals infantils continua amb Kalu de Líquid Dansa

El cicle de musicals infantils continuarà el 5 de novembre amb Kalu, de la companyia nacional Líquid Dansa. El fil argumental d’aquesta peça tracta sobre un nen de deu anys valent i somiador que es veurà obligat a enfrontar les seves emocions, les seves pors i els murs que no el deixen avançar. Les entrades es posaran a la venda el 17 d’octubre i, en aquest cas, hi haurà una única sessió, a les 17 h de la tarda.

El tercer dels espectacles infantils serà ‘El Meravellós Mag d’Oz’, per part de la productora Ymedio Esdeveniments Internacionals. El musical, que es farà el 19 de novembre, explica la famosa història de Dorothy i el seu gos Totó, que van ser arrossegats per un cicló cap a un país fantàstic. Les entrades es posaran a la venda el 9 de novembre per a les dues sessions previstes: una a les 11 h del matí i l’altra a les 16 h de la tarda.

El dia 17 de desembre el cicle acabarà amb ‘Frozen’. Aquest conte de Hans Christian Andersen, del qual Disney ha realitzat l’adaptació cinematogràfica, ha tingut un èxit enorme en la gran pantalla, i a Encamp es podrà gaudir de la seva adaptació musical, en la qual els protagonistes viuran una aventura divertida, romàntica i plena d’emocions en un món de gel. Les entrades es posaran a la venda el 28 de novembre per a les dues sessions: a les 11 h i a les 16 h.

Totes les representacions es faran al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i el preu serà de 5 euros per a infants i 10 euros per als adults. Les entrades s’aniran posant a la venda de forma esglaonada a la web del comú.