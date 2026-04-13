Dades semidefinitives: augmenta, al gener, el nombre d’assalariats (+1,8%)

Un treballador de la construcció (SFGA)

Segons les dades semidefinitives del mes de gener de 2026, el nombre total de persones assalariades és de 49.134, fet que representa una variació del +1,8% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 48.287. La massa salarial total és de 132,13 milions d’euros. La variació és positiva, del 5,8%, respecte al mateix mes de l’any anterior.

El salari mitjà total s’ha situat en 2.689,20 €, un +4,0% respecte al mes de gener de l’any anterior. Quant al salari medià total, s’ha situat en 2.194,66 €, el que representa un 81,6% del salari mitjà total.

L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb més freqüència absoluta, és de “1.900 € a 2.000 €”.

