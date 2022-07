DA manté que la viabilitat de la seguretat social s’ha d’abordar des de les propostes de la CASS

El Grup Parlamentari Demòcrata reitera que la sostenibilitat de la seguretat social d’Andorra s’ha d’abordar des de les propostes que ha posat sobre la taula el Consell d’Administració de la CASS, tenint en compte que són fruit d’estudis actuarials elaborats per experts i adaptats a la realitat del país.

Davant algunes notícies que han aparegut aquest diumenge, DA manté que sempre ha considerat com a punt de partida les conclusions d’aquests estudis actuarials, i és precisament sobre les quals està fomentant les seves propostes en el si de la Comissió especial de seguiment de la CASS i per a la sostenibilitat de les pensions.

Amb tot, i tal com Demòcrates i el Govern de coalició ha defensat des de l’inici de la legislatura, els consensos i un pacte d’Estat són la via idònia per a garantir la sostenibilitat de les pensions dels ciutadans d’Andorra. En aquesta línia, mai es tancarà la porta a escoltar solucions alternatives i, per tant, a analitzar cadascuna de les propostes que la resta de forces polítiques i actors socials i econòmics participants en

la Comissió especial puguin aportar.

En qualsevol cas, cap alternativa o acció a estudiar pot posar en perill l’equilibri del sistema i del model econòmic d’Andorra, ni alterar de manera perillosa i, fins i tot, irreversible les arques públiques.

En aquest sentit, DA manté que el model d’apujar impostos no ha de ser la prioritat ni el camí per a fer sostenible la seguretat social del país.