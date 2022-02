Da Cruz suma experiència amb dues curses més a Dolni Morava

Mario Da Cruz va disputar durant el cap de setmana dues curses FIS júnior a Dolni Morava, a la República Txeca.

El jove rider andorrà va ser 29è i 17è, respectivament. A la segona cursa, on va acabar 17è, va superar primer quatre rondes fins a arribar a vuitens de final. A aquesta ronda, però, el que anava davant d’ell va caure, i tot i que Da Cruz va intentar saltar per sobre, finalment no va poder superar-lo i va caure també.

L’andorrà ha tornat al Principat, per preparar la següent cita, els dies 26 i 27 de febrer, la Copa d’Europa de Grasgehren, a Alemanya.