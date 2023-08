Cursos de capacitació en matèria de seguretat i qualitat industrial

Un electricista treballant en uns endolls (SFGA)

El Govern informa del calendari per al segon semestre d’enguany dels cursos i de les proves per a obtenir les capacitacions professionals d’instal·lador elèctric de baixa tensió, d’instal·lador elèctric de molt baixa tensió i fibra òptica, d’instal·lador petrolífer i d’instal·lador de gasos combustibles, així com el curs de tronc comú.

Les inscripcions seran per ordre de matriculació des de la data de la publicació d’aquest avís al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i s’han de fer al Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra, al carrer Pere d’Urg, 10, edifici Mont Ducal, 3r, despatx 9, d’Andorra la Vella; o a l’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització d’Andorra, a l’avinguda d’Enclar, 56, de Santa Coloma.

Les formacions s’impulsen amb la col·laboració i implicació de l’Executiu, l’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització d’Andorra (Adelca); i el Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra (COEA).

Entrant al detall, es convoquen els següents cursos de capacitació professional en matèria de seguretat i qualitat industrial per al segon semestre del 2023, amb el següent nombre d’hores, calendari, horaris, data i forma d’avaluació:





Curs de formació anomenat tronc comú o bloc general com a pas previ per a obtenir les capacitacions professionals: 42 hores

– Convocatòria presencial: 12 sessions de 3,5 hores, del 4-9-2023 al 21-9-2023, de dilluns a dijous, de 18.00 a 21.30 h.

Prova telemàtica el dimarts 26-9-2023, de 18.00 a 20.00 h.





Curs de capacitació d’instal·lador elèctric de baixa tensió: 80 hores

– Classes teòriques: 16 sessions de 3,5 hores, del 5-10-2023 al 30-10-2023, de dilluns a dijous de 18.00 a 21.30 h.

– Classes pràctiques: 3 sessions de 8 hores, cada divendres entre el 31-10-2023 i el 3-11-2023, de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 19.00 h.

Prova presencial el dimarts 10-11-2023, de 18.00 a 22.00 h.





Curs de capacitació d’instal·lador elèctric de molt baixa tensió i fibra òptica: 40 hores

– Classes teòriques: 6 sessions de 4 hores, del 6-11-2023 al 23-11-2023, de 18.00 a 20.00 h.

– Classes pràctiques: 4 sessions de 4 hores, del 10-11-2023 al 24-11-2023.

Prova telemàtica el dimarts 28-11-2023, de 18.00 a 20.00 h.





Curs de capacitació d’instal·lador petrolífer: 80 hores

– Classes teòriques i pràctiques: 10 sessions de 8 hores, cada dimecres entre el 4-10-2023 i el 6-12-2023, de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 19.00 h.

Prova telemàtica el dimarts 12-12-2023, de 18.00 a 20.00 h.





Curs de capacitació d’instal·lador de gasos combustibles: 80 hores

– Classes teòriques i pràctiques: 10 sessions de 8 hores, cada divendres entre el 6-10-2023 i l’1-12-2023.

Prova telemàtica el dimarts 6-12-2023, de 18.00 a 20.00 h.