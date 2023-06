Curses, pluja… i Raül Ferré (Silver Car)

Raul Ferré amb Silver Car CS

El pilot andorrà Raül Ferré, pilotant un Silver Car CS, ha aconseguit la victòria absoluta en la primera cursa de la Pujada Arinsal – Andorra, competició que s’està disputant aquest cap de setmana en la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal, organitzada per ACA CLUB.



Un total de 71 pilots van passar les verificacions, entre ells les principals figures del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió, certamen que a la prova d’Arinsal està disputant la 5a de les seves 8 proves puntuables. Després d’una pujada d’entrenaments lliures i dues més de cronometrades, a les 18.30 hores s’ha donat la sortida a la primera de les tres pujades de cursa, màniga que ha tancat la jornada.



El dia va començar clar i assolellat encara que es va anar ennuvolant amb el pas de les hores. Finalment, la pluja va fer acte de presència en plena primera pujada d’entrenaments oficials. No obstant això, un bon nombre de vehicles van poder pujar en sec, la qual cosa va propiciar que els més ràpids en aquestes condicions marquessin excel·lents registres, el millor de tots ells Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX 017), seguit de Joan Salvans (Porsche 997 GT3) i Antonio Vázquez (Norma M20FC), aquest pilot primer en la Sèrie Nacional. Tots els favorits de la Sèrie A, que van rodar en mullat, es van classificar a continuació, el primer d’ells Dimitri Pereira (Norma M20FC).



Encara que amainaria al llarg de la segona pujada d’entrenaments, les conseqüències de la pluja van obligar a que les cobertes de mullat es fessin necessàries per a pujar per la CS-520 el que va quedar de tarda. En aquesta segona pujada, Raül Ferré (Silver Car CS) aconseguiria el millor crono per davant del líder del campionat francès, Mattéo Fel-Astorg (Osella JRB), mentre que De la Casa era de nou el millor en la sèrie B, seguit de Salvans i de Nicolas Granier (Seat Cup Racer Mk3).



La cursa, de nou amb pluja, la guanyava després d’una ascensió perfecta Raül Ferré (Silver Car CS), més de 3” per davant del líder del campionat francès, Mattéo Fel-Astorg (Osella JRB, sèrie A), i gairebé 5” sobre Thomas Clausi (Tatuus F-Master, sèrie A), un podi d’alt nivell per a una pujada molt delicada degut a les condicions d’adherència. En la sèrie B, Gerard de la Casa (Ford) s’imposava a Joan Salvans (Porsche) i a Nicolas Granier (Seat). En la sèrie Nacional, el millor ha estat Toni Riba (Ford Escort Mk 2), seguit de Carles Puig (R5 GT Turbo) i Tomàs Mayoralas (VW Golf GTI).



Classificació Arinsal – Andorra 2023, cursa 1

1 (01) Raül Ferré (Silver Car CS, serie A), 2’22”235

2 (02) Mattéo Fel-Astorg (Osella JRB, serie A), 2’25”558

3 (28) Thomas Clausi (Tatuus F-Master, serie A), 2’27”126

4 (05) Dimitri Pereira (Norma M20FC, serie A), 2’30”444

5 (21) Jérôme Jacquot (Speed Car GTR, serie A), 2’32”346

6 (35) Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX 017, serie B), 2’32”764

7 (03) Pascal Campi (Osella PA27, serie A), 2’33”255

8 (38) Joan Salvans (Porsche 997 GT3, serie B), 2’33”611

9 (10) Edgar Montellà (Speed Car GTR Evo, serie A), 2’36”656

10 (14) Eudald Carbonell (Demon Car CM R2, serie A) , 2’37”071



Aquest és el programa de demà diumenge, 11 de juny:



08.00 hores – Tancament de la carretera CS-520

09.00 hores – Warm-up no cronometrat

10.30 hores – Segona pujada de cursa

12.30 hores – Tercera pujada de cursa

15.00 hores – Publicació dels resultats oficials (suma de les dues millors pujades)

16.00 hores – Repartiment de premis a l’Hotel Ushuaia



L’escenari de la competició és la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal (Pal Arinsal Grandvalira resorts), entre les fites 0,240 i 4,340, amb un pendent mitjà del 8,6% i una longitud de 4,100 km.



La Pujada Arinsal – Andorra 2023 té situat el parc de participants al costat de la línia de sortida, en l’ampli aparcament ubicat al peu del telecadira Josep Serra. D’aquesta manera s’aconsegueix que la nova ubicació es converteixi en l’autèntic centre neuràlgic de la cursa, la qual cosa repercuteix en la màxima comoditat per a pilots i organització. El telecadira Josep Serra és un dels elements més originals i útils per a pilots, equips i aficionats, perquè permet un ràpid i còmode desplaçament entre els punts de sortida i arribada, amb una freqüència de viatges d’anada i retorn constant i gratuïta.