Curs sobre entorn i creativitat sonora dirigit per Arnau Obiols

El músic de la Seu d’Urgell, Arnau Obiols (Jana Rossell/RàdioSeu)

L’Escola Folk del Pirineu ofereix el curs 2023-2024 la nova matèria musical soMso, dirigida pel músic urgellenc Arnau Obiols. Aquesta proposta pedagògica vol aprofundir en la música com un canal de connexió amb el territori des de la creativitat, i oferir un aprenentatge musical global basat en la descoberta i els temps que marca la natura.

El curs ‘Entorn i creativitat sonora’ s’adreça a persones que viuen a l’Alt Urgell o la Cerdanya, i comptarà amb una sessió setmanal d’una hora, d’octubre a juny, afegint-se sortides o sessions al centre. Segons l’època de l’any es treballarà més a dins o fora de l’aula. S’hi poden inscriure les persones majors de 10 anys que tinguin uns coneixements bàsics del seu instrument.

L’objectiu final és “entendre la música en relació amb la vida i l’entorn, més enllà de les aules”. El programa inclou la construcció d’instruments amb elements de la natura i sessions de cant, amb l’aprenentatge de repertori pirinenc i de nova creació. També contempla la percussió amb instruments tradicionals aplicats a l’acompanyament del cant, i gravacions exteriors per a conèixer el territori des del so i utilitzar-lo per a fer creacions sonores. En les classes s’explicarà l’ús de la gravadora, els micros binaurals i la utilització del programa d’edició Audacity.

El contingut també se centrarà en el conjunt instrumental, a través del repertori pirinenc, la improvisació i la creació. Un altre aspecte que s’ensenyarà serà el coneixement de l’entorn natural i cultural pirinenc, a través de la flora, la fauna, la llengua, la toponímia, la història i la cultura tradicional, i l’art i la natura, amb l’ús d’elements de la natura en l’art (Land art).

El curs finalitzarà amb la creació d’un projecte anual que s’anirà desenvolupant durant el curs. Les classes comptaran amb convidats que parlaran de diversos temes en les sessions.