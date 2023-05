Curs, a la Seu, per a la formació de joves en el manteniment d’habitatges

Curs per a joves sobre manteniment d’habitatges a la Seu d’Urgell (CCAU)

El pròxim 1 de juny s’iniciarà a la Seu d’Urgell una formació dirigida a joves d’entre 16 i 29 anys amb l’objectiu de dotar-los de coneixements inicials en certs àmbits del sector de la construcció. Aquesta formació s’ha organitzat des del Servei de Treball de l’Oficina Jove i La Salle de la Seu d’Urgell, a través d’un curs PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo) impulsat per la Cambra de Comerç de Lleida (en el marc de la Garantia Juvenil.

Es tracta d’un curs que es durà a terme de l’1 de juny al 4 de juliol, de dilluns a divendres, de les 9:00h a les 14:00h. Per tant, es realitzaran 120 hores de formació, de les quals, 90 hores es duran a terme a les instal·lacions de La Salle de la Seu d’Urgell i les altres 30 hores a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.

Els continguts que es treballaran en aquesta formació són: prevenció de riscos laborals, instal·lacions elèctriques bàsiques, lampisteria i sistemes de generació de calor, introducció a la soldadura i eines per al procés d’inserció laboral (RAF).

Aquesta formació serà gratuïta per a les persones joves que la duguin a terme. L’única inversió que realitzaran serà per a l’adquisició dels seus equips de protecció individual i eines bàsiques, que utilitzaran durant tot el curs, i que necessitaran per a poder seguir el seu procés formatiu i d’incorporació al món laboral. El cost d’aquest material és de 30 euros.

Les persones joves interessades, que han d’estar en situació de desocupació i inscrits a Garantia Juvenil, poden accedir al formulari de preinscripció a través de l’enllaç: https://ja.cat/drADK fins el divendres 19 de maig de 2023. Les inscripcions aniran relacionades amb l’ordre de recepció de les sol·licituds.

A partir de la recepció de les preinscripcions, el Servei de Treball de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell es posarà en contacte amb els sol·licitants de la formació per tal de prosseguir amb el procés d’inscripció, que es durà a terme a La Salle de la Seu d’Urgell.

Per a aconseguir més informació sobre el curs i tràmits o algun tipus de suport per al procés d’inscripció, les persones interessades es poden posar en contacte amb l’Oficina Jove a través del telèfon 973 355 608, el whatsapp 607 866 902 o el correu electrònic treball.alturgell@oficinajove.cat