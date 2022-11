Curiositats dels animals (II)

Fa temps publicàvem un article (10/02/2021. Curiositats dels animals I) en el què es destacaven algunes curiositats del regne animal, però sens dubte, tant els seus comportaments, com les seves formes de vida no deixen mai de sorprendre’ns, per la qual cosa hem decidit continuar aprenent una mica més d’ells. Per exemple, sabies que:

El pioc salvatge, un ocell que habita a Europa, Àsia i el nord d’Àfrica, ingereix verí per a trobar parella?

L’orina del gat és fluorescent. I això és així perquè conté una gran quantitat d’àcid úric que és expulsat en forma de vidres diminuts invisibles que es reflecteixen en la llum ultraviolada, produint aquesta lluentor.

Els coales són els animals que més dormen. En concret un total de 22 hores i, d’això, el culpable en gran part és l’eucaliptus. Aquest arbre com bé sabem, és el seu principal aliment i, tot i contenir molta fibra, aporta molt poca energia.

Els pops tenen tres cors? Sí, i aquests són necessaris per a la seva respiració. Un d’ells, transporta la sang oxigenada a la resta del cos i els altres dos transporten la sang sense oxigen de nou als bronquis. No obstant això, no és l’animal amb més cors, atès que els cucs poden tenir fins a deu.

Les abelles mascles (abellots) manquen d’agulló? La seva única funció és la d’inseminar a la reina, pel que no han de defensar-se a l’exterior. Però, encara hi ha més, i és que durant l’acte sexual perden els seus òrgans, per la qual cosa acaben morint poc després.

Només hi ha quatre espècies animals (a més de l’ésser humà) que experimenta la menopausa. Aquests són: les orques, les balenes pilot (o calderones), les balenes belugues i els narvals.

Els colibrís són els únics ocells capaços de volar cap endarrere? I, això és així perquè poden girar les ales, a diferència d’altres ocells.

El DNI dels goril·les és el més similar al dels humans. En concret són coincidents en més d’un 95%.