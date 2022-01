Cures per a pells sensibles, així es defensen les pells que requereixen més manyagues

Rojors, èczemes, picor, etc. Aquestes són algunes de les reaccions que deixa la pell sensible, que es manifesta de manera ‘excessiva’ a un factor que és ben tolerat per una pell normal. L’arribada del fred, com la que estem patint (o celebrant) aquests dies, és un dels agents externs que pot afectar una pell sensible. També ho és l’ansietat, l’ús d’un cosmètic inadequat o el nostre fototip cutani. Si tens la pell sensible o vols simplement informar-te de les cures, aquí tens algunes claus.

Les claus de les pells sensibles

Parlem de pell sensible (que pot ser seca, grassa o mixta) quan un factor intern o extern obté una reacció excessiva, la qual seria ben tolerada per un cutis normal. Com la barrera cutània és permeable i feble, els agents irritants penetren amb facilitat i té lloc una evaporació, que provoca que les pells sensibles pateixin sequedat i deshidratació. Una altra característica de les pells sensibles és la superproducció de radicals lliures vinculada a una secreció elevada de citocines (molècules proinflamatòries).

Factors

Com assenyala Eau Thermale d’Avène, les manifestacions de les pells sensibles es deuen a factors:

– Endògens (únics i propis), per presentar una pell blanca o fina (fototips), afectacions cutànies (com l’acne o la rosàcia) o patologies en la salut mental, com l’ansietat o la depressió.

– Externs, per l’ús de cosmètics inadequats, canvis bruscos de temperatura (vent, fred, sol), alimentació inadequada, el cansament, la falta de son o altres factors associats a l’estat emocional i psíquic com l’estrès o l’ansietat.

Pell sensible vs. pell sensibilitzada

La pell sensible s’enrogeix de manera fàcil i presenta picors i irritacions davant la incidència de factors interns i externs. No obstant això, la pell sensibilitzada pot no patir cap patologia dermatològica concreta, sinó que actua amb alteracions en forma d’intoleràncies per l’ús de productes d’higiene, amb èczema o urticària.

Claus per a aquestes pells sensibles

Aposta per cosmètics hipoal·lergògens i no comedògens .

. Blinda, purifica i proporciona hidratació amb productes de cura amb mínim d’ingredients , sense parabens i sense alcohol.

, sense parabens i sense alcohol. Empra sempre fotoprotector i evita l’exposició solar excessiva .

. Confia en productes de cura que proporcionin calma en les irritacions i les rojors, restableixin el confort i reforcin la barrera cutània.

Per bellezactiva.com