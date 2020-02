El fred de l’hivern i també del fregament de la roba o el calçat fan que algunes zones del nostre cos com a colzes, genolls i turmells quedin rugosos i aspres al tacte. Si a això li afegim que gairebé no ens recordem d’ells a l’hora d’hidratar el nostre cos, la cosa empitjora. El resultat més evident de tot això és que la pell d’aquestes tres zones tingui un aspecte més gruixut, rugós i blanquinós que en altres àrees. Aquest fenomen es coneix com hiperqueratosi o augment de grandària de la capa còrnia de l’epidermis. Malgrat la seva importància, no hi ha cosmètics específics per a la seva cura, sinó que s’engloben en tractaments més genèrics.

Els protagonistes de dalt a baix

El colze

Aquesta articulació permet moviments de flexió, extensió i rotació de l’avantbraç sobre el braç. Els principals problemes estètics d’aquesta zona són:

– hiperqueratosi o engruiximent de la pell

– flaccidesa que es produeix a causa del moviment continu

– deshidratació, que deixa la pell blanquinosa, mat, arrugada i rugosa al tacte

El genoll

En ella es troben els ganglis que recullen la circulació limfàtica procedent del peu i de la cama. Els problemes estètics del genoll són:

– engruiximent de la pell

– l’acumulació de la cel·lulitis i el greix, que pot provocar un antiestètic augment de volum

El turmell

Si en caminar no realitzem correctament el moviment d’aquesta zona i si a més no hidratem adequadament la pell notarem:

– engruiximent de la pell

– esquerdes

– dolenta circulació sanguínia que es tradueix en retenció de líquids, excés de volum, hematomes, dolor i sensació de pesadesa a causa de l’estancament de la sang

Problemes localitzats amb solucions concretes

Et proposem solucions molt específiques perquè puguis corregir els problemes més comuns que solen patir colzes, genolls i turmells.

Engruiximent de la pell: l’exfoliació aconseguirà eliminar les cèl·lules mortes que s’acumula en la capa còrnia, la més superficial de la pell. Aplica’t una o dues vegades per setmana un gel exfoliant que, a més de netejar i tonificar la pell, afavorirà el procés de renovació cel·lular i deixarà la pell més suau i lluminosa.

Flaccidesa: el millor per a combatre la falta de fermesa en aquestes zones és l’exercici físic i els massatges en cabina. A més, pots utilitzar un producte refermant que encara que no sigui específic per a aquestes zones, sempre serà més beneficiós que no fer res.

Deshidratació: La reducció notable d’aigua en la pell es dóna per sudoració excessiva, per l’acció de factors mediambientals, falta de cures cosmètiques o perquè no es beu suficient líquid. Per a combatre-la, aplica’t cremes hidratants o nutritives, que ajuden a recuperar equilibri hídric de la pell. La zona tractada recupera en poc temps la tonalitat i vitalitat perdudes.

Retenció de líquids: els massatges continuats de drenatge limfàtic són la teva millor opció. Diverses sessions en cabina equilibraran l’excés de líquid drenant els teixits, estimulen la circulació limfàtica i faciliten l’eliminació de qualsevol microorganisme nociu per a l’organisme. I el més important de tot. Beu almenys un litre i mig d’aigua al dia! Amb l’objectiu de mantenir les cèl·lules i els òrgans adequadament hidratats, si no beus suficient aigua, el teu organisme, que és molt savi, reté tota l’aigua i líquid que ingereixes. Es tracta d’un mecanisme d’autodefensa natural.

Augment de volum per acumulació de greix: si aquest és el teu cas, opta per mètodes que ajudin a remoure els dipòsits grassos acumulats en el teixit adipós i que acceleren el metabolisme dels greixos. La termoteràpia i els massatges amb algues i fangs poden ajudar-te, així com realitzar exercici.

Mala circulació: el més adequat seria la pressoteràpia i massatges a base de cosmètics refrescants d’efecte fred per a afavorir la circulació de retorn. Novament l’exercici físic com caminar és imprescindible.

Esquerdes: Són dureses que quan augmenten de grandària arriben a obrir-se. Per a reduir l’excés de pell queratinitzada hidrata-les profundament diàriament fins a reduir l’excés de sequedat.

Bálsamo AtopiControl, d’Eucerin. Encara que és un producte formulat per a pells atòpiques, si a l’hivern la teva pell sofreix d’una sequedat extrema i això et produeix picor, pots recórrer a ell, perquè la seva textura lleugera deixarà la teva pell hidratada i còmoda. Amb ell, la barrera cutània es restableix i augmenten els nivells d’hidratació de la pell, evitant la picor i allargant el període inter-brots, si sofreixes atòpia. El seu preu: 22,50€/400ml.

Total Body Gel, de Somatoline. Remodela la silueta, tonifica i drena l’excés de líquids cutanis. Ideal després de practicar esport, aporta una sensació fresca en la pell gràcies a la seva aroma floral, que combina la frescor de la Rosa i el Lliri de les valls amb la fragància aquàtica del Nenúfar. El seu preu: 32,90€/250ml.

Aceite Rico Cupuaçu, de Klorane. Enriquida amb mantega de cupuaçu, aquest oli protegeix i nodreix amb intensitat tot tipus de pells, sobretot les més seques. El cupuaçu és un fruit amb un poder nutritiu 1,5 vegades superior al de la mantega de Karité, principi actiu de referència per a la nutrició de la pell. La mantega de cupuaçu té en efecte una composició única en àcids grassos insaturats, per a una doble acció sobre la pell: nutritiva i hidratant.

Aceite de Abedul de Weleda. Aquest cosmètic corporal redueix el volum i cel·lulitis, activant el metabolisme de la pell i facilitant la circulació dels líquids. A més, reafirma la superfície cutània, reforçant les fibres de col·lagen i evitant que es deformin. Conté extractes biològics de fulles joves de bedoll, de romaní i de galzeran. A més, la seva fórmula amb germen de blat, oli d’os d’albercoc i jojoba, nodreix, allisa i tonifica la pell. Es presenta amb una cellulicup, per a potenciar el massatge anticel·lulític i d’estimulació del sistema limfàtic. El seu preu: 22,90€/100ml

