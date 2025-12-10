Cures en un gos sord

Quan el teu gos arriba a l’etapa de sordesa, s’han de tenir unes cures i precaucions especials. Encara que el secret estarà sempre en la paciència i amor que li donem, has de conèixer aquest tracte especial per a aconseguir una excel·lent comunicació. Pren nota dels següents punts i fes d’aquesta relació amb el teu fidel amic una excel·lent etapa:
Hora de passejar. Mai oblidis que el teu gos és sord, per tant, sempre que el treguis a passejar porta’l amb la corretja posada, recorda que ell no sentirà el soroll d’un cotxe, ni tampoc t’escolta a tu quan el cridis.
Identificació. És essencial portar sempre la seva placa d’identificació i xip, amb el nom del gos, un número de telèfon, i, en aquest cas, ressaltar que el gos és sord.
Comunicació. Encara que el teu gos no t’escolti, pots crear un llenguatge de senyals per a poder comunicar-te amb ell. Es necessita molta paciència i, sobretot, amor per a aconseguir aquest tipus de comunicació.
Hora d’arribada. Perquè no l’espantis quan arribis a casa, acostuma’t a encendre i apagar la llum quan entris a l’espai on està. Si està dormint, fes un toc suau amb la sabata a terra per a avisar-lo: notarà les vibracions i sabrà que estàs allí.
Premis. Recorda donar-li premis al teu gos cada vegada que realitzi una bona acció.
Visites al veterinari. Les visites al veterinari han de ser periòdiques, per a saber el seu estat de salut.
