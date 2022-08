Cultura renova el conveni amb l’Institut Ramon Llull per a la residència FaberLlull-Andorra

Aquest dimecres, dia 17 d’agost,

ha quedat aprovada, per part de l’executiu andorrà, la renovació del conveni amb l’Institut Ramon Llull perquè la residència FaberLlull-Andorra continuï dins d’aquesta xarxa per al període de tres anys més. El conveni actual finalitzava a finals d’aquest any.

El Ministeri de Cultura i Esports, en el marc dels Tallers de la Massana i amb l’interès d’afavorir els intercanvis artístics i culturals, valora la creació de la residència a Andorra el 2019.

La residència ubicada a Andorra és un espai per a professionals del món de les arts, les ciències i les humanitats (escriptors, traductors, artistes de diverses disciplines, estudiosos, científics, etc.), que hi van per a treballar durant unes setmanes en els seus projectes respectius.

La signatura del conveni de col·laboració i la creació de la residència Faber-Andorra suposen un seguit d’avantatges i oportunitats, difícilment assolibles en un altre context: el desenvolupament de la diplomàcia cultural, creant xarxa i afavorint que s’estableixin sinergies entre els residents, els participants de les activitats i el Ministeri, la possibilitat que els creadors andorrans accedeixin a les altres residències Faber i, finalment, l’oportunitat per als estudiants, els creadors i el públic en general de compartir coneixements i experiències amb les activitats de retorn que ofereixen voluntàriament els residents, tots ells, professionals amb un prestigi i reconeixement reconeguts en els seus camps de treball respectius.