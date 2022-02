Cultura inicia un nou programa d’activitats per incentivar la descoberta dels museus

L’Àrea de Museus i Monuments, del Ministeri de Cultura i Esports, ha presentat aquest dijous al matí el nou programa d’activitats que es portaran a terme als museus d’Andorra durant els mesos de febrer a juny del 2022. ‘Canya als museus’, l’eslògan amb el qual s’ha batejat el cicle, té per objectiu incentivar al públic local, i també visitant, per convidar-lo a redescobrir i visitar els centres culturals del país. “Les activitats impulsades, més enllà de la visita habitual, són la justificació perfecta per tornar a anar als museus”, ha destacat durant la presentació la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles.

Les activitats tenen com a escenaris els museus i l’exposició ‘Abracadabra: il·lusionisme i màgia a cal Plandolit’. Estan pensades per a tota mena de públic, sobretot el públic familiar, i inclouen propostes relacionades amb la gastronomia, la creativitat, la màgia, l’art romànic, la natura i les visions diferents dels discursos tradicionals dels museus.

Les activitats es poden reservar a museusandorra@gmail.com o trucant al número de telèfon 836 908. A més, i en les properes setmanes es podrà disposar d’un servei de venda en línia per facilitar encara més l’accessibilitat a aquesta programació, la voluntat és fer els equipaments més dinàmics i oberts.

Les activitats presentades es portaran a terme amb la col·laboració de diversos professionals, que compartiran la seva expertesa amb el públic assistent.

La programació:

‘ Chomón per a la mainada’. Conta-contes per a infants i projecció de pel·lícules infantils de Segundo de Chomón de començaments del segle xx. Dissabte 5 de febrer, a les 10.30 h i les 12 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Preu: 6 €.

Tast de cuina tradicional a càrrec de Josep Maria Troguet . Dijous 17 de març, a les 17 h, a la Casa Rull. Preu 6: €.

Taller de punts de llibre de Sant Jordi. Dissabte 23 d’abril, de les 11 h a les 13 h i de 16 h a 18 h, davant de la façana de la Casa d’Areny-Plandolit. Activitat gratuïta.

Xerrada ‘Introducció als usos tradicionals de les plantes d’Andorra’, a càrrec de Manel Niell i en col·laboració amb Andorra Recerca i Innovació. Dissabte 7 de maig, a les 10.30 h, a la Casa Rull. Activitat gratuïta.

Visita nocturna a la Casa Rull i tast de productes de la terra. Dissabte 11 de juny, a les 20.30 h, a la Casa Rull. Preu: 6€.

Jornades d’art romànic a l’Espai Columba :