Cultura impulsa un nou ajut per a donar suport als centres privats que facin difusió cultural

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha posat en marxa un nou programa d’ajuda financera, amb l’objectiu de donar suport als espais privats de difusió cultural i turística del país, amb una dotació 15.000 euros per a un sol projecte. L’objectiu d’aquesta convocatòria és atorgar ajudes financeres a centres privats que gestionin col·leccions d’interès cultural, amb la finalitat de millorar i mantenir les instal·lacions, potenciar la difusió i la visibilitat de les col·leccions, contribuir a l’atractiu cultural i turístic del país, desenvolupar un programa d’activitats, i incrementar la col·laboració amb la Taula de Museus.
Diversos espais privats del país han desenvolupat, al llarg dels anys, col·leccions i iniciatives d’interès cultural. Aquests centres compleixen un paper fonamental en la difusió cultural i en la generació d’atractiu turístic, contribuint a la diversificació de l’oferta cultural del país.
Tanmateix, aquests centres sovint es troben amb dificultats per a mantenir i millorar les seves instal·lacions i col·leccions, així com per a reforçar la seva visibilitat i presència com a elements destacats de l’oferta turística andorrana. Entre les principals dificultats, es poden destacar els costos de manteniment ordinari, de la difusió i les visites, i de l’atracció turística.
