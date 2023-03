Cultura impulsa diverses novetats al Museu Nacional de l’Automòbil, un dels més visitats del país

Vehicles antics exposats al Museu Nacional de l’Automòbil (SFGA)

El ministeri de Cultura i Esports, de la mà de la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, i la cap d’Àrea, Rut Casabella, han presentat aquest dilluns les accions de millora que s’han implementat en la museografia del Museu Nacional de l’Automòbil les darreres setmanes.

L’objectiu és mantenir l’interès d’un dels museus més visitats del país perquè continuï sent un referent per als interessats en el món de l’automoció i un visita obligada per als turistes, públic local i escolar. El museu és un recurs per a arribar a entendre el paper del cotxe en la transformació d’un país de muntanya, però, segons els responsables, “cal innovar la presentació de l’equipament perquè ho continuï sent”.

Així, i entrant en detall, s’ha incorporat una nova exposició temporal ‘La matrícula. Història de la identitat de l’automòbil a Andorra’, que expressa la transformació que segueix la societat, el salt a la modernitat. Els temps canvien i l’àmplia varietat de matrícules exposades (automòbils, motocicletes, vehicles especials…) és una mostra clara de la complexitat dels temps moderns. L’exposició dedicada a les matrícules de la família Cuberes té un valor testimonial important.

“Observar aquest peculiar dipòsit de memòria pot ser una experiència d’ensenyament de la història, una història sobre quatre rodes farcida d’anècdotes i vivències d’ençà de l’any 1930, data de la primera matriculació d’un automòbil al Principat d’Andorra”, ha expressat Casabella durant la presentació de les novetats amb els mitjans.

Per altra banda, també s’ha incorporat un nou vehicle a la col·lecció permanent: un Mercedes-Benz, model 220 DL, amb matrícula 9054. És un vehicle amb un alt significat històric, testimoni de la història recent, ja que des de principi de la dècada dels cinquanta del segle XX aquest Mercedes va transportar viatgers a Besiers, Narbona i altres poblacions del sud de França per a treballar en diverses tasques agrícoles. Es va convertir en el Taxi Rossa, que feia regularment el trajecte entre Andorra i Tolosa, en un inici un cop a la setmana i després, per a satisfer la demanda, feia dos viatges setmanals (dimarts i dissabte). El punt de recollida a Tolosa era la Brasserie Victor Hugo, al Boulevard d’Strasbourg.

El Taxi Rossa també va ser utilitzat per clients que feien visites a múltiples països europeus i per a traslladar diverses autoritats andorranes a l’estranger. A partir dels anys vuitanta, i durant més de vint anys, Taxi Rossa va portar la sang per a transfusions de l’hospital de Purpan de Tolosa cap a l’antic hospital d’Andorra.

Finalment, una de les altres accions que s’hi ha dut a terme ha estat la retirada de la col·lació de bicicletes, quadres, cartells i altres objectes relacionats amb el món de la bicicleta. Part d’aquesta col·lecció s’ha decidit traslladar al museu Bici Lab, d’Andorra la Vella. Així, el Museu Nacional custodiarà de forma testimonial algunes bicicletes. També s’han retirat unes motocicletes que ara es poden veure al Museu de la Moto de Canillo. A més d’aquestes novetats, s’ha aprofitat per a pintar les instal·lacions i millorar la il·luminació.





El Museu de l’Automòbil

El museu és un dels equipaments culturals més antics del país. La seva inauguració es remunta a l’any 1988, i disposa d’un important fons de vehicles en règim de dipòsit que són propietat de diferents col·leccionistes del país i formen el fons de la col·lecció permanent. El museu permet fer un recorregut per la història recent de l’automoció a través de l’exposició d’un centenar de vehicles.

L’objectiu del Ministeri és continuar treballant en la millora de les instal·lacions, així com en les accions de difusió d’aquest museu, que presenta una excel·lent col·lecció de vehicles amb peces tan destacades com un Hispano Suiza, un taxi Marné testimoni directe de la Primera Guerra Mundial i vehicles de competició, entre d’altres.