Cultura estrena les noves audioguies per als museus amb l’objectiu de dinamitzar els espais culturals

L’Àrea de Museus i Monuments, del Ministeri de Cultura i Esports, posa en marxa, a partir d’aquest 1 de juliol, noves audioguies per als museus gestionats pel Govern amb l’objectiu de dinamitzar els espais culturals. Amb el nou material el Ministeri busca ampliar l’oferta per al públic assistent als museus per poder fer visites lliures als equipaments, a la vegada que la iniciativa permet agilitar les formes de visita als museus i monuments nacionals que ofereixen també visites guiades.

La cap d’Àrea de Museus i Monuments, Marta Planas, ha explicat, durant la presentació de les noves audioguies a la premsa al Museu Plandolit, que els aparells permeten modificar els sistemes de visita actual potenciant-lo amb continguts gràfics i amb locucions. Així també es permetrà ampliar l’oferta de visites/hora per a públics diversos i de diferents llengües, ampliar els continguts que es difonen i el temps de durada de la visita, a criteri del visitant. Tot plegat contribuirà a un millor servei al públic.

En total, s’han distribuït 735 audioguies repartides pels diferents museus i monuments: Santuari de Meritxell 170; Casa de la Vall 85; Espai Columba 170; Museu de l’Automòbil 85; Farga Rossell 70; Museu Plandolit, Postal i exposició Casa Rossell 85 i Casa Rull 70. Les llengües en què s’han enregistrat són català, castellà, francès, anglès i alemany; i no es descarta d’ampliar-les els propers anys.

Les audioguies que s’han entregat als museus són de dos models diferenciats. Per una banda, un incorpora una petita pantalla amb imatges i l’altra permet la sincronització amb els llocs on ja existeix un audiovisual (Casa Rull, Museu Plandolit, Postal i Farga Rossell). Durant aquests primers mesos s’ha procedit a l’elaboració dels continguts i els enregistraments amb la participació de l’equip de guies culturals del Ministeri. La instal·lació s’ha dut a terme al final d’aquest mes de juny.

Tenint en compte la situació sanitària actual, i amb la voluntat de propagar el mínim possible contagis de coronavirus SARS-CoV-2, el Ministeri aposta per al distanciament entre els visitants amb els nous aparells. A més, i de manera provisional, ha decidit no procurar cascs ni tampoc cintes per penjar. Aquesta situació s’allargarà fins que les mesures profilàctiques per preservar la COVID-19 es mantinguin vigents. Tot i això, es recorda que les audioguies poden anar connectades a cascs particulars. Amb els mateixos objectius de protecció, s’han establert diversos protocols de neteja amb productes exclusius per a la desinfecció després de cada ús.