Cultura, Encamp i Ordino signen un conveni per a la candidatura a la UNESCO del ball de l’Ossa

Aquest matí s’ha signat el conveni entre el Ministeri de Cultura i Esports i els comuns d’Encamp i Ordino per a la participació en la candidatura a patrimoni mundial immaterial de la Unesco de les Festes de l’os dels Pirineus, presentada pel Govern francès. L’acord ha d’establir el marc de col·laboració en l’estratègia de reconeixement i de revaloració internacional d’aquest patrimoni festiu.

La signatura s’ha dut a terme a la seu del Ministeri de Cultura i Esports, l’antic hotel Rosaleda d’Encamp, i ha comptat amb la presència de la ministra Sílvia Riva, la cònsol menor del Comú d’Ordino, Eva Choy, i la cònsol major d’Encamp Laura Mas.

Laura Mas ha agraït al ministeri i al Comú d’Ordino poder “anar de la mà” en aquesta candidatura conjunta i ha celebrat que “una representació tant arrelada del Carnaval d’Encamp pugui optar a una reconeixement tant important“. Aquesta tradició va ser recuperada als anys 50 gràcies a Rossend Marsol, forma part del Patrimoni Festiu Andorrà. La cònsol major ha destacat “la importància de preservar i promoure el patrimoni cultural i ara tenim l’oportunitat de fer-ho fins i tot més enllà de les nostres fronteres”.

Tal com ha manifestat la ministra Sílvia Riva, aquest conveni estableix el compromís de les administracions amb els actors socials que mantenen vives les tradicions i les expressions immaterials de la nostra cultura, com són les festes de l’ossa. Riva ha posat en relleu la importància del treball conjunt de les administracions públiques i la ciutadania per poder impulsar projectes com la candidatura Andorra-França de les Festes de l’os dels Pirineus, que es vol presentar a la Unesco el març del 2021.

Les representacions de l’os o de l’ossa es troben en alguns pobles dels Pirineus i en altres zones muntanyoses del continent europeu. Els estudiosos de la cultura popular vinculen aquestes representacions amb l’època d’hibernació d’aquest animal. Quan es desperta, la gent del poble simula que l’empaita i el captura com a símbol del domini de la natura. Es tracta de farses burlesques interpretades per la gent dels pobles.

A Andorra, aquesta teatralització es representa en el ball de l’Ossa d’Encamp i en l’Última Ossa d’Ordino. Les escenificacions tenen lloc en carrers i places de cada poble. Alguns trets de les festes andorranes tenen relació amb les celebracions de l’os del Vallespir. A l’Alt Vallespir, Arlès, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans organitzen les festes de l’os des de temps immemorials. Aquestes celebracions populars també s’emmarquen en el cicle festiu d’hivern i tenen elements comuns i singulars. L’os mig home i mig bèstia és el personatge central de totes les representacions, tant andorranes com franceses.