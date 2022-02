Cultura dota en 1.500 € el premi de relat negre ‘Mort qui t’ha mort’

El Ministeri de Cultura i Esports torna a dotar enguany el guardó de relat negre ‘Mort qui t’ha mort?’ en el marc dels premis literaris Homilies d’Organyà. Així ho recull la convocatòria, que s’ha obert aquest dimecres, per a la presentació d’originals, que finalitzarà el pròxim 2 de maig. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el 3 de setembre en el marc de la 26a edició de la Fira del Llibre del Pirineu.

Després de l’estrena l’any 2021, el premi Mort qui t’ha mort?, de relat negre, està convocat i dotat pel Govern d’Andorra amb 1.500 euros a l’obra guanyadora. En la seva primera convocatòria, el premi va obtenir una molt bona resposta, amb gairebé trenta originals a concurs. Amb aquest guardó, el Govern d’Andorra vol enfortir la seva implicació, des de fa anys, amb la Fira del Llibre del Pirineu, i també donar suport a la cultura i literatura escrita en català.

A més del guardó dotat pel Govern, els premis literaris Homilies d’Organyà obren altres categories, i tots ells sumen una dotació global de 7.800 euros de premis. El guardó de major dotació econòmica del cartell de premis és el Pirineu de narració literària, dotat per l’Ajuntament d’Organyà amb 2.200 euros per al primer premi i 1.100 per al finalista. Els relats són de temàtica lliure, si bé el jurat tindrà en especial consideració els que tinguin relació amb el Pirineu. L’extensió mínima dels treballs és de 20.000 caràcters, espais inclosos, i la mínima, de 40.000.

Dels Premis Homilies d’Organyà també en formen part el Josep Grau i Colell de poesia, dotat per l’Ajuntament d’Organyà; l’Alt Urgell de joves autors i el Germans Espar i Tressens de relats viscuts, convocats tots dos pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i el Lletres de Dones de relats breus, que dota el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU). Cadascun d’aquests quatre premis té una dotació econòmica de 600 euros per a l’obra guanyadora.

També s’ha convocat el premi Narieda de redacció infantil per a alumnes de primària de la Zona Escolar Rural (ZER) del mateix nom i que comprèn les escoles públiques d’Organyà, Coll de Nargó i Peramola. En els premis també s’inclou el Mossèn Albert Vives a la trajectòria periodística, que atorga la delegació d’Òmnium Cultural a l’Alt Urgell.

Es poden consultar les bases a la web de l’Ajuntament d’Organyà: www.organya.cat.