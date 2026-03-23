Cultura destinarà 30.000 euros, el 2026, a la projecció de pel·lícules en català a Cinemes Illa

En el marc del conveni que va signar el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb Cinemes Illa Carlemany el 2023, el Govern ha aprovat el compromís de despesa de 30.000 euros per al 2026 per a subvencionar el preu de l’entrada per a les pel·lícules en versió original en català, doblada o subtitulada en català, de manera que costi quatre euros als espectadors i el Govern aporti la diferència de preu respecte de l’habitual.
L’objectiu del Govern amb aquesta mesura és promoure l’ús de la llengua oficial, i els productes i els esdeveniments lúdics i culturals en català, en aquest cas, a través de la col·laboració amb la societat Gestora del Centre Illa Carlemany, SLU.
Enguany està previst destinar-hi una partida inferior a la de l’exercici anterior, ja que no es va arribar a esgotar la partida prevista de 37.500 euros.
El cinema en català durant el 2025
L’any passat es van estrenar 21 pel·lícules en versió original, doblada o subtitulada en català i es van assolir 5.517 espectadors en aquests films. El nombre d’espectadors de pel·lícules en la llengua oficial va ser inferior al de 2024, i aquesta tendència és la mateixa que experimenten les pel·lícules projectades en llengua no catalana.
Els títols estrenats van ser: Wolfgang; Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei; Una pel·lícula de Minecraft; Mar i cel; Super Charlie; Com ensinistrar un drac; Paddington; Pare nostre; Super Wings;
Avatar: foc i cendra; Elio; Bambi: una vida al bosc; Jurassic World; Bob Esponja; Rei de reis; Els barrufets; La terra negra; Olívia i el terratrèmol invisible; Salvatges; El col·legi dels animals fantàstics, i Hanna i els nadals oblidats.