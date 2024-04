Cultura convoca un nou ajut per a impulsar la professionalització i internacionalització dels músics

Una guitarra (42 North)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha presentat aquest dilluns un nou ajut per a impulsar el desenvolupament artístic i la projecció internacional de talents musicals del país. “Aconseguir que els artistes musicals d’Andorra materialitzin el seu èxit promou i beneficia la imatge internacional del país i contribueix a la construcció progressiva de la indústria cultural andorrana”, ha assegurat Mònica Bonell durant la roda de premsa de presentació als mitjans.

Amb aquesta nova iniciativa, que segueix una de les línies estratègiques del ministeri per a aquesta legislatura per a la professionalització del sector artístic i cultural del país, neix de les dificultats que es troben els artistes del país per a materialitzar l’objectiu i el potencial real de professionalitzar-se i dedicar-se exclusivament als seus projectes artístics que comporten necessitats i riscos financers alts, segons ha relatat la titular de Cultura.

Pel que fa als requisits per a poder presentar-s’hi, el cap d’Àrea d’acció cultural, Joan-Marc Joval, ha explicat a la roda de premsa que cal ser un músic andorrà o resident, amb un període mínim de cinc anys al país, o bé ser un grup format a Andorra i que la majoria d’integrants en són residents; haver publicat un mínim de 2 treballs discogràfics de llarga durada (discs de més de 7 cançons i la durada total supera els 30 minuts) o haver realitzat un mínim de 30 concerts fora d’Andorra els darrers 3 anys. En aquest últim punt es valorarà que els sol·licitants hagin dut a terme els concerts en el marc d’una gira definida per a promocionar un treball discogràfic.

La convocatòria per a sol·licitar aquest nou ajut es publicarà al BOPA aquest dimecres i el termini màxim de presentació de les sol·licituds és el 17 de maig. A la petició s’haurà d’adjuntar un currículum artístic, un registre de concerts i gires dels darrers 5 anys, la comptabilitat detallada dels darrers 3 anys, un projecte de professionalització, i un pressupost detallat de com s’emprarà l’ajut sol·licitat i el pla d’execució corresponent.

Aquest nou ajut de 40.000 euros, que s’atorgarà a un únic projecte d’entre els que es presentin a la convocatòria, s’afegeix a la resta d’instruments de suport al sector artístic i cultural que ha desplegat recentment el Ministeri de Cultura, com l’aprovació del reglament que desenvolupa normativament l’Estatut de l’Artista, la convocatòria de diverses subvencions anuals dirigides al col·lectiu cultural del país o l’ajut per a la participació en fires i mercats professionals de música internacionals.





Altres ajuts per a donar suport al teixit cultural

El Govern ha donat llum verda a l’atorgament dels ajuts corresponents al 2024 adreçats a diverses associacions del país. Concretament, s’ha aprovat atorgar 13.500 euros a l’Associació d’editors d’Andorra; 22.000 euros a l’Associació amics dels orgues de les Valls d’Andorra; i 50.000 euros al Cor dels Petits Cantors del Principat d’Andorra.

Tots els ajuts s’adjudiquen en virtut dels convenis signats entre el ministeri encarregat de la cultura i cadascuna de les associacions i entitats, per tal de donar compliment als objectius i a les accions que realitzen anualment les organitzacions per a enriquir el teixit cultural del Principat.