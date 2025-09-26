Cultura augmenta la dotació econòmica del programa de beques per a joves talents i enguany atorga 20.000 euros

El Govern ha aprovat la concessió dels ajuts del Programa de beques per a joves talents, que té l’objectiu de facilitar tant la formació en centres d’àmbit internacional especialitzats com la participació de joves artistes d’entre 12 i 25 anys en concursos i certàmens també internacionals. En la quarta edició del programa, s’han atorgat 20.000 euros, 5.000 euros més respecte a l’any anterior. La dotació s’ha repartit entre quatre candidatures seleccionades, atenent als criteris d’expedient acadèmic, la trajectòria formativa i les titulacions obtingudes en l’àmbit artístic, com també la pertinència de la formació escollida amb el perfil del candidat.
Entrant al detall, s’han atorgat 7.600 euros a Martí Tomàs per a cursar els estudis de Dansa Clàssica al Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa de París durant el curs acadèmic 2025-2026; 7.500 euros a Paula González de Alaiza Manubens per a fer el segon curs del Grau Superior de Música, especialitat de Violoncel, al Centre Superior de Música del País Basc (Musikene), durant el curs acadèmic 2025-2026. També s’han adjudicat 3.500 euros a Carla Iglesias per a cursar el segon curs del Grau Superior en Interpretació, amb especialitat en Teatre Musical, a l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia (Barcelona), durant el curs acadèmic 2025-2026 i, 1.400 euros a Arnau Gallardo per a fer el tercer curs del Grau en Composició Moderna a l’Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM) de Barcelona, durant el curs acadèmic 2025-2026.
Amb aquest programa s’impulsen les carreres dels joves artistes amb més talent, donant resposta a les seves necessitats formatives i, alhora, es contribueix al desenvolupament de les indústries creatives del país.