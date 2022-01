Cultura aprova la convocatòria de subvencions per a l’any 2022 amb 180.000 euros

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la convocatòria per a la concessió de subvencions culturals per a l’any 2022. La voluntat de les diverses línies d’ajuts que es posen a l’abast dels diferents agents cultura és la d’impulsar les associacions, les entitats i les empreses dels sectors que desitgin portar a terme projectes o activitats en el seu àmbit d’actuació al llarg d’enguany. “Mantenim la dotació pressupostària respecte a l’any passat i adaptem algunes de les bases tenint en comptes les diverses propostes de millora del mateix sector”, ha destacat Riva.

D’aquesta manera, la dotació pressupostària prevista per enguany és de 180.000 euros, el que representa mantenir l’increment establert l’any 2021, quan es va augmentar el 20% del pressupost respecte al 2020. Seguint la línia dels anys anteriors, les bases per enguany s’agrupen per modalitats per a cada àmbit i estableixen els criteris de valoració i avaluació per a l’atorgament.

La convocatòria inclou la concessió de subvencions per a projectes en l’àmbit de les arts escèniques i la música; en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals; per a la divulgació cultural i activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional; per a la concessió de subvencions per a projectes editorials; per a activitats literàries i ajuts a la creació i per a projectes de difusió cultural dels mitjans de comunicació privats. Tal com ha explicat Riva, es reprèn la nova línia d’ajuts destinada als mitjans de comunicació privats que es va iniciar l’any passat i es manté suspesa la subvenció per a la promoció exterior a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Com a principals novetats, les subvencions d’enguany recullen algunes propostes de millora que han fet els diversos sectors. Així, en la producció de projectes audiovisuals que no s’impulsin en català, caldrà que sempre estiguin doblats o subtitulats en la llegua oficial del país per poder rebre la subvenció. Amb aquesta mesura es pretén donar suport a la distribució comercial internacional i en festivals estrangers d’obres audiovisuals andorranes i garantir la difusió i el dret a l’accés a aquestes obres en català al nostre territori, protegint d’aquesta manera la llengua com a element patrimonial.

Així, per als projectes de caràcter literari, es continua donant prioritat als projectes en català, però s’amplia la possibilitat de poder sol·licitar la subvenció per a projectes en altres llengües. El motiu és que s’ha constatat un interès creixent dels editors andorrans en explorar mercats més enllà dels catalanoparlants (hispanoparlants, lusòfons, anglosaxons).

Finalment, també s’ha introduït un canvi a les bases per als mitjans de comunicació amb la inclusió de la recomanació de sol·licitar 3 pressupostos per a la contractació de serveis necessaris per a l’execució del projecte candidat a subvenció. La voluntat de continuar assegurant que l’impacte econòmic relacionat amb l’activitat cultural impulsada pel Ministeri arribi a tants proveïdors de serveis del país com sigui possible.

Més del 92% del pressupost 2021 executat

Durant la roda de premsa de presentació de les bases per a les noves subvencions culturals d’enguany, Riva ha fet un balanç satisfactori respecte les ajudes atorgades l’any passat. Finalment, el 2021 es van arribar a executar el 86,7% dels projectes atorgats, el que representa el 92,8% del pressupost executat (167.000 euros). “Una xifra més que notable tenint en compte les circumstàncies marcades per la COVID-19”, argumentat la ministra.

Així, la ministra també ha recordat que més enllà de la dotació pressupostària prevista per a les ajudes, en realitat l’import que es destina a subvencionar projectes culturals és força superior, ja que són vigents els convenis de col·laboració amb entitats que habitualment són objecte de subvenció, així com les partides destinades a les fundacions. Per aquests motius, la quantitat global que el Ministeri destina a activitats culturals per fomentar projectes de tots els sectors, enriquidors per a la cultura, però també per a la societat andorrana, sobrepassa amb escreix el milió d’euros.

Com sol·licitar l’ajut?

Els interessats tenen fins al 28 de febrer del 2022 a les 14.30 hores per presentar la seva proposta a la seu del Ministeri de Cultura, a l’Àrea d’Acció Cultural, edifici Rosaleda, avinguda François Mitterrand 13, segon pis, AD200 Encamp. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern.