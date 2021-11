Cultura adjudica la reparació de la maquinària històrica de la Farga Rossell

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’adjudicació de la reparació de la maquinària històrica de la Farga Rossell. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Fusteria Arca per un import de 31.000 euros. El termini d’execució és de vuit setmanes. A causa del pas del temps i de l’ús continuat, part de la maquinària de fusta del mall d’estirar, de la peixera, del peixeró i de la caixa de vents presenten degradacions que afecten el seu normal funcionament i que, consegüentment, cal renovar.

La Farga Rossell (1842-1876) és el darrer exemple d’una variant tecnològica del procediment directe que es desenvolupa als Pirineus orientals entre els segles XVII i XIX, la farga a la catalana. Aquesta indústria produïa lingots de ferro bàsicament per ser exportats al mercat català, tot i que una bona part es quedava a Andorra.

La paraula farga serveix per designar no solament l’edifici on es troben el baix forn i els malls, sinó tot un conjunt interrelacionat d’espais i construccions. La Farga Rossell ha estat puntualment restaurada i globalment adaptada per convertir-la en centre d’interpretació. Les obres es van efectuar entre 1996 i 2002 i van incloure l’excavació arqueològica de les restes.