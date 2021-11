Cultura adjudica la intervenció per a la rehabilitació general de l’església de Sant Roc de Sornàs

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’adjudicació per impulsar la rehabilitació general de l’església de Sant Roc de Sonràs. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Coansa per un import de 55.133 euros. El termini d’execució de les obres és de 10 setmanes.

Les obres tenen per objectiu resoldre els problemes d’humitats detectats en l’hermeticitat general i que han provocat degradacions dels acabats interiors. Així es repararan antigues degradacions del subsòl ventilat, de la coberta i de les soleres interiors. També es millorarà la ventilació natural del bé immoble augmentant la capacitat de renovació de l’aire passiva dels murs, la qual cosa s’obté substituint gran part del revestiment actual de la façana principal per un material de calç més tradicional i eficient. Tot i això, cal destacar que l’estat de conservació estructural de l’edifici és acceptable vist que, tot i que palesa el pas del temps, no sembla que evidenciï problemes d’estabilitat importants.

Sant Roc de Sornàs és una petita església situada al centre del nucli de població de Sornàs, pertanyent a la parròquia d’Ordino i declarada bé d’interès cultural. És una mostra senzilla de construcció sacra rural que va ser construïda al segle XVIII, en concret l’any 1750. D’aquesta època es conserva la planta general rectangular, una capçalera quadrangular i un campanar d’espadanya amb un arc de mig punt adovellat.