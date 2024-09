Cultivar a casa plantes aromàtiques

Plantes aromàtiques a la llar (Getty images)

Cultivar plantes aromàtiques a casa aporta múltiples beneficis: des d’aromatitzar els plats de cuina fins a crear un ambient més agradable i saludable. A més, és una manera excel·lent de connectar amb la natura, fins i tot, si vius en un pis sense jardí. Aquí tens una guia pràctica per a començar a cultivar aquestes plantes a la teva llar:

1. Tria de les plantes aromàtiques

Abans de començar, és important decidir quines plantes aromàtiques vols cultivar. Algunes de les més populars i fàcils de conrear són:

Julivert: Ideal per a afegir frescor als plats.

Alfàbrega: Perfecta per a la cuina mediterrània.

Farigola: Excel·lent per a guisats i sopes.

Menta: Fantàstica per a infusions i còctels.

Romaní: Ideal per a carns i patates.

2. Elecció del lloc

Les plantes aromàtiques necessiten llum solar per a créixer bé. Per tant, tria un lloc a casa que rebi almenys 6 hores de llum solar directa al dia. Una finestra orientada al sud és ideal. Si no disposes de prou llum natural, pots utilitzar llums de creixement LED.

3. Contenidors i sòl

Selecciona torretes amb forats de drenatge per a evitar l’acumulació d’aigua, que pot provocar la podridura de les arrels. Utilitza un substrat de qualitat per a plantes, preferiblement un que sigui lleuger i ben airejat. També pots barrejar el substrat amb una mica de sorra per a millorar el drenatge.

4. Plantació

Sembra directa: Algunes plantes com l’alfàbrega o el julivert es poden sembrar directament en el test. Comprar plàntules ja crescudes és una opció més ràpida. Trasplanta-les a torretes més grans amb el substrat adequat.

Assegura’t de seguir les instruccions específiques de cada planta pel que fa a la profunditat de sembra i l’espaiat entre plantes.

5. Reg i manteniment

Regar adequadament és crucial. La majoria de les plantes aromàtiques prefereixen un sòl lleugerament humit, però no entollat. És millor regar menys, però de manera regular que no pas excedir-se amb l’aigua. També és important assegurar-se que el substrat tingui un bon drenatge.

Retira les fulles mortes o danyades per a mantenir les plantes sanes i afavorir un creixement vigorós. Poda les plantes regularment per a estimular el creixement de noves fulles i evitar que es facin massa llenyoses o grans.

6. Recol·lecció

Recol·lecta les fulles de les plantes aromàtiques quan les necessitis, preferiblement al matí, quan els olis essencials són més concentrats. No tallis més d’un terç de la planta en una sola vegada per a no debilitar-la.

7. Control de plagues

Encara que les plantes aromàtiques solen ser resistents a les plagues, és important mantenir un ull vigilant. Utilitza solucions naturals com l’oli de neem o sabó potàssic per a controlar possibles infestacions d’insectes.





Altres consells:

Si tens un espai limitat, considera la rotació de tests per a garantir que cada planta rebi suficient llum solar.