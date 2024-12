Cuines obertes, en tendència també el 2025

Una cuina oberta amb aires de sala d’estar (AMIC)

Les cuines obertes continuen sent una de les opcions preferides a la llar, i el 2025 no serà diferent. Tot i això, els dissenys han evolucionat, deixant enrere l’antiga idea de cuina funcional per a convertir-la en un espai que es fon amb la sala d’estar. Els dissenys que es veuran en els anys vinents seran nets, sense tiradors i amb acabats elegants com la fusta, que aporta calidesa i sofisticació a l’espai.

Aquesta nova concepció de la cuina respon a la necessitat de tenir espais més oberts, lluminosos i còmodes, on la família i els amics puguin reunir-se sense barreres. Alhora, els electrodomèstics s’integren perfectament en el mobiliari, mantenint l’estètica minimalista.

L’ús de materials naturals, com la fusta en diferents tonalitats, serà clau, ja que aporta un toc acollidor i harmonitza amb la resta de la decoració del saló. Sens dubte, les cuines obertes es converteixen en el cor de la llar, on la funcionalitat i el disseny conviuen en perfecta harmonia.

També es veurà una aposta més gran per a solucions d’emmagatzematge ocult, com armaris amb portes invisibles que es fonen amb la resta del mobiliari, per a mantenir l’ordre i donar més amplitud a l’espai. Aquesta unió entre practicitat i estètica serà el factor clau que farà triomfar les cuines obertes el 2025. A més, les cuines connectades amb sistemes intel·ligents també seran tendència.





Per Tot Sant Cugat