Cuinar sa per a tota la setmana: trucs i consells

Planificar un menú per a tota la setmana . Una vegada que coneixes quins aliments que has d’incloure en la teva dieta diàriament, una o dues vegades per setmana o només eventualment, resulta més senzill poder planificar un menú setmanal complet, que incorpori tots els tipus d’aliments en les seves justes proporcions.

Menjar amb calma. Menjar sense presses és beneficiós per a la salut. Segons un estudi de l’Associació de Cardiologia dels Estats Units, menjar amb rapidesa augmenta cinc vegades el risc de la síndrome metabòlica, que inclou malalties com a obesitat, pressió alta i nivells elevats de colesterol. La raó es troba en el fet que, en menjar massa de pressa, el cervell no té temps suficient per a registrar que estem tips, per la qual cosa mengem més del necessari.