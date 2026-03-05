Cuina pas a pas: Pastís de pastanaga

Aquí teniu una recepta fàcil i casolana per a gaudir-la en qualsevol ocasió. El pastís de pastanaga és una recepta deliciosa, que amb la seva textura és un plaer al paladar. El pastís es pot fer perfectament sense la cobertura, ja que no a tothom li agrada, ja sigui pel gust o la textura, o bé simplement per la feina. I de ben segur que sense cobertura us quedarà igual de deliciosa! L’únic que en posar-hi cobertura, s’obté un pastís més treballat, més maco. Com que la base del pastís de pastanaga és una mica espessa, la cobertura us pot ajudar a menjar-lo amb més facilitat.
Ingredients per a la base:
- 300 g de farina de blat
- 300 g de sucre morè
- 3 ous (a temperatura ambient)
- 300 ml d’oli de gira-sol o d’oli d’oliva suau
- Una culleradeta d’extracte de vainilla
- Una culleradeta de llevat químic
- Una culleradeta de bicarbonat de sodi
- 1,5 culleradetes de canyella en pols
- Mitja culleradeta de nou moscada en pols
- Mitja culleradeta de sal
- 300 g de pastanaga ratllada
- Ingredients per a decorar (pastanaga ratllada, nous, festucs, ametlla picada…)
Ingredients per la cobertura (opcional)
- 125 g de mantega (a temperatura ambient)
- 300 g de sucre de llustre
- 200 g de formatge crema
