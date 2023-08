Cuida del teu somriure aquest estiu amb aquests consells

Una noia prenent el sol amb els llavis hidratats (Sandass Beach)

Viure sense mirar el rellotge, gaudir de les petites coses, observar una bonica posta de sol, descobrir una ciutat i un paisatge nou, submergir-nos en diferents cultures… Hi ha moltes coses a l’estiu que ens fan mostrar un gran somriure. També ens ha de fer molt feliços cuidar-nos i, per a això, és imprescindible parar atenció a la pell dels llavis. I és que la fragilitat de la zona requereix que la protegim bé de la radiació solar i garantim la seva correcta hidratació.

Protegir els llavis del sol. Prevenir els danys

Una llarga jornada de platja pot deixar-nos una preocupant petjada en els nostres llavis: les altes temperatures ressequen la pell dels llavis i ocasionen esquerdes en una zona que és especialment sensible. Si a la cara, hi ha 16 capes de cèl·lules, en els llavis només 5, d’aquesta manera els llavis són molt vulnerables a patir cremades i danys. Què podem fer per a pal·liar aquesta sensibilitat? Doncs dedicar-li cures especials. En aquest sentit, és imprescindible apostar per protectors solars per a llavis durant l’estiu, però també a l’hivern, mentre practiquem activitats com l’esquí.

Abans de lamentar tenir uns llavis cremats i deshidratats podem prevenir aquests efectes. És fonamental aportar protecció, hidratació i nutrició als nostres llavis durant totes les estacions de l’any, només així estaran sans i radiants.





Triar el nostre millor aliat

En l’actualitat, el mercat de la cosmètica ofereix un gran ventall de protectors labials, alguns amb color que embelliran el nostre somriure, mentre la blinden davant la radiació solar. Es recomana que no tinguin ni perfums, ni parabéns, per a curar-nos en salut si ens llepem els llavis, mentre que sí que es valoren, i molt, la presència d’ingredients com a l’àloe vera (pel seu poder calmant), olis nutritius com el d’argània (que aporten nutrició i suavitat) i la vitamina E (i la seva potent acció rejovenidora).

A més, hauríem d’aplicar aquests productes amb tocs per a aconseguir que la quantitat sigui suficient per a hidratar-los i que penetri bé. Durant la jornada, és imprescindible renovar la dosi de protecció solar per als llavis per a assegurar-nos que la protecció és eficaç.





Per bellezactiva.com