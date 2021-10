‘Cuestión de sangre’ de Tom McCarthy

El cineasta Tom McCarthy, guanyador de l’Oscar per la seva pel·lícula sobre el periodisme ‘Spotlight’ (2015), estrena ara als cinemes un correcte i contingut melodrama paternofilial, ‘Cuestión de sangre’, just després de la seva preestrena mundial en el Festival de Cinema de Canes. El film està protagonitzat per un pare esquerp i solitari, Bill Baker (Matt Damon), operari en una explotació petrolífera d’Oklahoma, un home assetjat per la culpabilitat que fuig d’un passat vergonyós a la recerca de la seva redempció personal. Bill busca la restitució de la seva credibilitat malmesa intentant recolzar a la seva filla, Allison (Abigail Breslin), tancada en una presó marsellesa acusada d’assassinat, a través de visites periòdiques.

En aquest film de reconciliació familiar ple de desencontres i desavinences, el pare es sacrificarà per la causa de la llibertat de la seva filla fins al punt d’instal·lar-se en aquesta capital mediterrània. Aquesta lluita personal aporta alguns ingredients del gènere del thriller carcerari quan el film gira al voltant de motius com la innocència o la culpabilitat d’Allison o els tombs que dona el procés judicial de la filla per intentar buscar el seu alliberament.

Com a rerefons batega de forma evident el contrast cultural que sorgeix des del moment que Bill s’estableix a Marsella mentre intenta refer la seva vida tot establint una relació d’amistat amb una actriu francesa, Virginie (Camille Cottin), i connectant molt bé amb la seva filla. Un xoc cultural de contrastos que va més enllà dels tòpics de cada país – cas del rugbi americà versus el futbol europeu, en aquest cas concret, l’Olímpic de Marsella -, abordant també la distància ideològica que sorgeix entre un perfil de votant reaccionari de Trump i una dona francesa més intel·lectual i liberal.

Matt Damon destaca especialment en la figura d’un home simple, religiós i introvertit, en què la seva inexpressivitat i la seva rigidesa contribueixen a crear aquest prototip d’home tan conservador com distant. Cal parar atenció al títol original del film, ‘Stillwater’, població original de pare i filla, nom que juga un paper determinant de la trama. Per acabar estaria bé citar que, tot i que la pel·lícula mai fa referència a que ha estat inspirada en fets reals, la trama d’Allison Baker recorda massa el cas verídic de l’estudiant americana Amanda Knox l’any 2007 a Itàlia quan va ser incriminada i empresonada per matar a una amiga seva.